Батьківство

Буде у безпеці зі мною — чи можна забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Жовтня 2022, 08:30
Чи можна забирати дітей зі школи під час повітряної тривоги
Фото: Pexels

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