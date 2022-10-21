Буде у безпеці зі мною — чи можна забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги

України вже майже вісім місяців перебуває у фазі активної війни з Росією. Ми вчимося пристосовуватися до нової реальності. Заклади освіти теж працюють за новими умовами. Якщо діти вчаться у форматі офлайн, то під час сигналу повітряної тривоги проходять в укриття.

Батьки хвилюються за своїх дітей і хочуть бути поруч у моменти небезпеки. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, чи можна батькам забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги.

За його словами, батьки не можуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги. Відповідно, вчитель не має права відпустити дитину з укриття.

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До завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в бомбосховищі. Батьки наражають на небезпеку і себе, і дитину, коли хочуть забрати її.

Згідно з пунктами 15-16 Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту, вихід із захисної споруди здійснюється виключно, якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки або у випадках вимушеної евакуації.

Вимушена евакуація проводиться, якщо:

відбулося пошкодження споруди, яке виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються;

відбулося затоплення споруди;

сталася пожежа у споруді та утворилися в ній небезпечні концентрації шкідливих газів;

було досягнено граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища (знизився рівень кисню).

Під час повітряної тривоги у школі діти мають слухати вчителя і не покидати заклад освіти, щоб бігти додому чи на вулицю.

Буває так, що сигнал тривоги лунає по дорозі до закладу освіти. Раніше ми розповідали, що робити, якщо повітряну тривогу оголоси до початку навчання.

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