Веселі ранки, вечірні розмови та нові традиції — як підняти настрій дитині під час війни

Завжди треба підтримувати дітей, коли вони ходять до школи чи в садочок. Там вони стикаються з новими викликами та втомлюються. А зараз на них може ще впливати почуття страху та тривожності, адже в Україні ні дня не минає без сигналу повітряної тривоги.

Арттерапевтка, психологиня Карітас України Наталя Сиротич розповіла для LIGA.Life, як підняти дітям настрій в умовах війни.

Існує безліч різних порад для батьків у вихованні дитини. Їх настільки багато, що не можна запам’ятати. Наталія радить тримати у голові лише три слова: очі, вуха, серце.

Кожна людина від народження має свій тип сприйняття інформації. Хтось — візуал, їм треба бачити картинку. А є ті, хто чутливий до звуків та голосів — аудіали. Ну й, звісно, кінестетики — вони тілом відчувають емоції.

Щоб допомогти своїй дитині, треба звернути увагу на те, як вона сприймає інформацію. Можливо, їй для навчання потрібен фоновий шум або навпаки — цілковита тиша. Існують й інші дрібнички, які допомагають підняти настрій дитині.

Зроби ранки приємними

Ні для кого не секрет, що від початку дня залежить наш настрій. Тож замість набридливого будильника спробуй розбудити дитину лагідними словами. Скористайся улюбленою іграшкою, розіграй виставу, ніби іграшка будить малечу.

Увімкни приємну музику. Зроби так, щоб дитина посміхнулася після того, як прокинулася. Також не забувай про сніданок. Він має бути не тільки корисним, а й веселим. Намалюй смайлик на яєчні чи зроби тост у вигляді сердечка.

Сирена — це про турботу

За сім місяців ми могли звикнути до сирен, але вони щоразу посилюють нашу тривожність. Під час повітряної тривоги дітки йдуть в укриття, тому це їх теж може лякати.

Треба пояснити, що сигнал сирени — це турбота наших військових. Вони хочуть, щоб ми встигли пройти в безпечне місце.

У дитини в голові має вимальовуватися картина турботи — “про мене дбають”. І це важливо, бо батьки не можуть бути з нею постійно, — наголошує експертка.

Також вона радить батькам не присвоювати собі роль вчителя. Треба пояснити, що під час повітряної тривоги треба слухати команди викладача, адже він у цей момент дбає про його безпеку. Дитина має його слухатися вчителя, а не шукати способи вийти на зв’язок з батьками.

Деякі слова посилюють тривогу

Слова впливають на нас на підсвідомому рівні. Тож краще тривожний рюкзак називати рюкзачком турботи. Можеш покласти дитині записочку, вона прочитає та посміхнеться. Напиши на перерві їй смс зі словами підтримки.

Якщо дитина розповідає про тривожність, підтримуй її та скажи, що в тебе теж буває таке почуття.

Звільнити емоції через тіло

Діти багато рухаються, так вони проживають емоції. Запропонуй, щоб діти на перерві робили руханки. А після школи чи дитячого садочка поведи малечу на дитячий майданчик.

Прибрати візуальні подразники

Інколи візуальні подразники заважають сконцентруватися. Запропонуй дитині прибрати свій простір, але не примушуй.

— Це треба робити з турботою та ненав’язливо: “Бачу, зараз тобі складно сконцентруватися. Це нормально. Щоб тобі було легше, рекомендують, щоб було якомога менше того, що може тебе відволікати. Ти допоможеш своєму мозку і своєму сприйняттю”, — радить експертка.

Вечірні розмови важливі

Дуже важливо щовечора говорити з дитиною. Приділяти їх хоча б півгодини повноцінного якісного часу. Започаткуйте традицію чаювання.

Не забувай завжди запитувати дитину “як тобі?” Чи комфортно їй в школі, вдома, що, можливо б, дитина хотіла змінити. Також хвали її за досягнення, проте робити це варто розумно, щоб у дитини не з’явилася пиха.

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