Подготовь морально. Первый отдых без родителей — о чем стоит поговорить с ребенком перед поездкой в лагерь

Лето — невероятное время каникул, отдыха и новых знакомств. Для детей это действительно волшебная пора, ведь можно найти новых друзей и получить интересный опыт. К примеру, в летних лагерях!

Как подготовить ребенка к лагерю, о чем рассказать и чему научить, редакция Вікна-новини расспросила у детского психолога Карины Ищенко.

По ее словам, здесь важно не акцентировать на плохом, а больше говорить о хорошем и позитивном опыте.

В материале мы подробно разберем:

с какого возраста можно отпускать ребенка в лагерь;

о чем рассказать ребенку, который впервые уезжает на отдых сам;

как подготовить к разлуке с родителями и возможным ссорам в коллективе детей;

как защищать себя во временной среде.

С какого возраста можно отпускать ребенка в лагерь

Детский психолог Карина Ищенко объясняет, что здесь не стоит ориентироваться исключительно на возраст ребенка. Лучше обратить внимание на его готовность к социализации без помощи родителей.

— Есть дети, которые уже в возрасте шести лет готовы ехать в летний лагерь, а кому-то и в десять лет еще рано. Поэтому если родители планируют отправить ребенка в детский лагерь, нужно обратить внимание на несколько критериев:

Был ли ребенок долгое время далеко от родителей и как прошел этот опыт? Какой у ребенка уровень тревожности? Трудно ли ребенок переживает изменения вокруг себя?

Если ребенок общителен, может позаботиться о себе, присмотреть за собой и собственным пространством — застелить кровать, почистить зубы, сходить в душ — таких детей можно спокойно отпускать на отдых в лагерь.

А вот если твой ребенок застенчив, не очень охотно заводит разговоры с другими детьми — лучше подождать. Может, лучше отдать в детский лагерь уже после восьми лет, — отмечает детский психолог.

Ребенок впервые едет в лагерь: о чем поговорить

Прежде всего, к поездке и отдыху в летнем лагере следует подготовиться морально. Такой разговор ложится на плечи родителей или опекунов.

— Лучше всего такой разговор начать за месяц или три недели до поездки. Это нужно для того, чтобы ребенок настроился на самостоятельный отдых, — объясняет Карина Ищенко.

Для начала объясни, что ребенок будет делать в лагере: играть с другими детьми, сможет найти новых друзей и весело проводить с ними время, получит возможность проявить себя и свои таланты во время конкурсов или соревнований.

Также расскажи о преимуществах таких поездок: работа в команде, самостоятельность, наработка навыков коммуникации.

Также психолог советует родителям подробно изучить информацию о лагере, в который планируют отправлять детей на отдых.

— Здесь важно обратить внимание на список вещей, которые рекомендуют давать с собой, сколько детей будет спать в комнате. А во время войны отдельное требование — наличие укрытий, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Также можно пообщаться с вожатыми и уточнить у них все детали, — говорит психолог.

Лучше не только говорить с ребенком перед поездкой, но и вместе собрать чемодан.

Положи с собой любимые вещи ребенка. Так твои сын или дочь будут чувствовать позитивный настрой перед путешествием.

— Лучше, чтобы ребенок мог самостоятельно выбрать вещи, которые хочет брать в лагерь, — отмечает Карина Ищенко.

Также следует обсудить правила, по которым ребенок должен будет жить во время пребывания в лагере. Например, ложиться спать и просыпаться в то время, которое установлено по графику; не пропускать прием пищи; не отходить от своей группы, а за помощью обращаться к вожатым.

— А для дополнительной мотивации можно рассказать и о собственном опыте таких поездок, если они были — советует Карина Ищенко. — Главное — не акцентировать внимание на плохом, а лишь ознакомить с возможными ситуациями.

Разлука с родителями

Конечно, разлука с родителями для ребенка является стрессом. Поэтому важно следить за поведением ребенка и оценить, насколько он готов к временному пребыванию без мамы и папы.

Если ребенок готов, то стоит обсудить, сколько раз в день он может звонить по телефону родителям и родственникам.

— Если в лагере есть ограничения по использованию телефонов, родители должны проговорить это с ребенком. Возможно, стоит привлечь психолога, чтобы лучше понять, как сделать отказ от гаджета легким. Как вариант, можно дать в дорогу такой телефон, который не будет привлекать внимание и который не так жалко потерять, — отмечает детский психолог.

Также существуют родительские выходные, если лагерная поездка длится от двух недель.

Так что пережить разлуку будет легче, если родители смогут посетить детей во время отдыха, но только если это предусмотрено правилами заведения.

Чтобы пребывание ребенка было комфортным, можно также выходить на видеосвязь в свободное от занятий и развлечений время.

Почему возникают ссоры между детьми и как защитить себя

В детском коллективе часто возникают недоразумения. В зависимости от возраста и темперамента, такие ситуации нередко превращаются в ссоры.

Во время пребывания детей в лагере ответственность за происходящее ложится на вожатых и тех, кто руководит заведением. Однако ребенок также должен уметь управлять ситуацией, защищать себя и вести себя в новом коллективе.

Детский психолог Карина Ищенко отмечает: родители должны объяснить своему ребенку, куда и к кому обращаться, если его оскорбляют или если его что-то беспокоит.

Ответственность родителей — рассказать, к кому можно обратиться в случае проблемы, ознакомить с работой вожатых и в чем они могут помочь.

Можно говорить, что следующие две — три недели именно вожатые будут защищать ребенка, опекать и оберегать его.

Первый самостоятельный отдых в лагере — важный шаг для социализации ребенка. Как выбрать детский летний лагерь, какие вещи сложить с собой и нужно ли давать лекарства, мы писали в нашем другом материале.

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