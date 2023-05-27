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Подготовь морально. Первый отдых без родителей — о чем стоит поговорить с ребенком перед поездкой в лагерь

Виктория Мельник, редактор сайта 27 мая 2023, 17:00
Как подготовить ребенка к лагерю
Фото: Pexels

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