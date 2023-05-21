Ребенок впервые едет в лагерь? Как его выбрать, какие вещи дать с собой и нужны ли лекарства

Летний лагерь — это прекрасное время, когда дети могут отдохнуть от школы, проводить время на свежем воздухе и знакомиться с новыми друзьями. Но чтобы это время прошло максимально комфортно и с пользой, родителям стоит грамотно подготовить своего ребенка и его вещи к пребыванию в лагере.

Какие вещи обязательно взять с собой, как выбрать летний лагерь и готов ли твой ребенок к самостоятельному отдыху — ответы на эти вопросы сможешь найти в материале.

Готов ли ребенок ехать в лагерь

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области считают, что детей можно отправлять в летний лагерь, начиная с восьми лет. В этом возрасте дети, как правило, уже самостоятельны и могут обходиться без помощи родителей.

Но все равно не забывай, что каждый ребенок развивается индивидуально, и восемь лет — это лишь средний возраст, поскольку у одних этот период наступает раньше, а у других позже.

Если малыш едет в лагерь впервые, лучше отдать предпочтение лагерям с короткими сменами по 10–14 дней.

Прекрасно, если лагерь будет находиться недалеко от дома, чтобы родители могли навещать ребенка раз или дважды в неделю в родительские дни.

Как выбрать летний лагерь

При выборе летнего лагеря для своего ребенка родителям следует обратить внимание на несколько важных аспектов:

Тип лагеря

Выясни, это лагерь общего типа, где дети проводят время, играя в различные игры и с более свободным распорядком дня, направленным на отдых. Или специализированный, например языковой, спортивный, музыкальный, танцевальный и т.д. Выбирай тип, который лучше всего соответствует интересам малышей.

Программа лагеря

Узнай, как будет выглядеть день твоего ребенка в лагере: есть ли в расписании время для отдыха, разнообразные занятия и активности.

Местоположение

Перед покупкой путевки не лишним будет узнать о местности: посмотреть на месторасположение, инфраструктуру и условия размещения. Это особенно важно, если ты самостоятельно выбираешь лагерь, ориентируясь на отзывы в сети.

Кроме того, рекомендуется составить небольшую “шпаргалку”, где будет указан точный адрес лагеря и его телефон, а также номер телефона вожатого и другие важные моменты.

Также знание особенностей местности и погодных условий поможет в выборе вещей с собой.

Питание

Узнай о том, как будет питаться ребенок в лагере, какое у них меню. Также, если малыш имеет пищевую аллергию или особые диетические потребности, лучше предварительно уточнить, могут ли в лагере принять это во внимание.

Кроме того, родителям не нужно давать ребенку в летний лагерь еду, поскольку риск отравления значительно возрастает.

Какие вещи взять с собой в летний лагерь

Как отмечают на сайте Doc.ua, прежде всего составь список необходимых вещей, которые ребенок возьмет с собой в лагерь. После того как упакуешь их в чемодан, отдай перечень ребенку. Он поможет малышу собрать вещи во время отъезда из лагеря.

Что касается сумки, лучше выбрать чемодан на колесиках, поскольку ребенку будет проще с ним передвигаться. Кроме того, не стоит плотно набивать его вещами, поскольку при собирании вещей из лагеря ребенок вряд ли сможет сложить все так же аккуратно и все вместить.

Также к чемодану лучше прикрепить бирку с информацией о ребенке: ФИО, контактный телефон и домашний адрес.

Список необходимых вещей для ребенка в летнем лагере

Одежда:

Футболки. Шорты. Легкие брюки или джинсы. Купальник или плавки. Платья и юбки. Пижама. Носки и нижнее белье (на каждый день плюс запас). Обувь: кроссовки, босоножки или сандалии, шлепанцы или вьетнамки, тапочки. Куртка и теплая кофта на случай дождя или похолодания. Шляпа или кепка для защиты от солнца. Солнцезащитные очки.

Помни, что дорогие вещи не нужно давать с собой в лагерь, поскольку существует высокая вероятность, что дети их потеряют, порвут или испачкают.

Средства гигиены:

Зубная щетка и паста.

Шампунь, гель для душа.

Мыло.

Полотенца для душа и для пляжа.

Расческа для волос.

Туалетная бумага.

Средства личной гигиены.

Средства от насекомых.

Средства защиты от солнца, лучше в виде спрея.

Маникюрный набор.

Документы

Также важно выделить отдельное место для документов и обязательно объяснить ребенку, где они находятся и для чего нужны.

Среди них:

паспорт или копия свидетельства о рождении;

медицинская справка в лагерь формы №079/о;

справка о прививках;

справка об эпидемиологическом окружении (получить не ранее чем за три дня до отъезда);

путевка в лагерь.

Нужно ли давать ребенку лекарства в лагерь

Также важно отметить, что лекарственных средств ребенку давать в лагерь не нужно. Если ребенок нуждается в каких-то особых медикаментах, об этом необходимо предупредить организаторов.

Кроме того, если ребенку нужно принимать в течение смены лекарства на регулярной основе, их необходимо передать врачу, проводящему осмотр при отправлении.

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