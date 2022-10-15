Батьківство

Коли немає світла, приходять сімейні розваги! Кілька варіантів, як зайняти себе та дитину навіть у темряві

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 18:31
Чим зайнятися з дитиною якщо зникло світло
Фото: Pexels

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