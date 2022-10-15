Коли немає світла, приходять сімейні розваги! Кілька варіантів, як зайняти себе та дитину навіть у темряві

Росія тероризує мирне населення та намагається залякати українців відсутністю світла, тепла та зв’язку. Саме таку атмосферу й любить світове зло — темряву. Але справжніх супергероїв цим не злякати!

Нехай Росія не лякає нас обстрілами, а дає можливість більше часу провести з сім’єю та дітьми в розмовах та іграх! А ми тобі допоможемо з ідеями, як розважитися.

Чим зайнятися з дитиною, якщо зникло світло

Ігри

Серед звичних ігор у Слова чи Міста, можна гратися та розвиватися й інакше. До прикладу, можна грати у хованки з оплесками: одна людина у центрі кімнати шукає інших, доки вони тихенько переміщуються кімнатою і плескають біля того, хто шукає, даючи аудіальні підказки.

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Також можна трохи погратися відчуттями: до прикладу, в темряві знайти якийсь предмет і, обмацавши його, назвати. Якщо дитина молодшого дошкільного віку, можна сюди додати ще й пам’ять: мовляв, чи не пам’ятаєш ти, якого цей предмет кольору?

Використай ліхтарик та пограйте в Театр тіней: можна звичайний — з використанням однієї руки. Але якщо світла немає довгий час — спробуй натягти світле простирадло та, поставивши ліхтарик за ним, розіграти цілі театральні сценки.

Якщо темрява застала родину під час вечері, то спробуйте зробити свій звичний ритуал цікавішим. Можна додаткового зав’язати очі пов’язкою та пропонувати одному члену сім’ї спробувати страву і розібрати її на інгредієнти.

Традиції

Коли сил на розваги уже не вистачає — поговоріть про все, що цікавить. Запитай в дитини, чи не хоче вона більше дізнатися про космос, історію чи тваринок. Якщо з вашого вікна буде видно зоряне небо — розмова стане більш наочною!

Якщо світло зникло просто перед вечерею — запали кілька свічок та повечеряйте так. Без шуму телевізора, зайвого світла та в інтимній атмосфері розмови у родині стають теплішими та цікавішими.

Ну а якщо є бажання трішки полоскотати нерви різними “жахачками”, то можна розповісти кілька страшних історій, наче під час якогось походу з наметами та ночівлею десь у горах.

Дізнайтеся про своїх близьких більше за допомогою ліхтарика чи свічки. Запропонуй дитині та іншим близьким сісти в коло та по черзі, передаючи свічку, розповідати якісь секрети або історії.

Шукайте цікаві заняття всією родиною, адже ви можете придумати свій власний ритуал чи традицію. Для натхнення — проглянь наш попередній матеріал, де ми розповідаємо ідеї, як проводити час з дитиною.

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