Перекидати резерви — зась! Як вибух на Кримському мосту підірвав військову міць РФ

Чи не всі українці раділи, коли трапилися вибухи на Кримському мосту. Це давало надію, що Росія зменшить забезпечення своєї армії. Але чи справді руйнування на Керчинському або ж Кримському мосту здатні цього досягти?

Керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про це. За її словами, внаслідок пошкодження Керчинського мосту російські окупаційні війська втратили можливість перекидати озброєння та техніку з Криму.

У них дуже критичний стан зі спорядженням, з постачаннями й логістикою. Звідти відбувалося підтягування резервів, майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст.

— Зараз навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки, — наголосила Гуменюк.

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Вона також відзначила, що окупанти навіть не роблять спроб переправити вантажі з лівого на правий берег Дніпра.

— Вони переправляють з правого на лівий те, що в них “живе”, те, що може бути переправлено, — розповіла вона.

Детальніше дивись у відео:

Росіяни програють у ближніх боях, тому нещадно обстрілюють Україну ракетами. Раніше ми розповідали про ситуацію у Миколаєві, як місцеві оговтуються після обстрілів.

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