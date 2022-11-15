30 лет я пытаюсь объяснить американцам, что Украина — это не Россия — певица Брия Блессинг

Она — американка, которая более 20 лет прожила в Украине, открыла музыкальный талант, стала участницей Голоса страны и с начала российского вооруженного вторжения в 2014 году ездила на передовую. Все это о Брии Блессинг, которую и здесь, и за океаном знают как украинско-американскую певицу.

Почувствовала ли Брия разницу в настроениях военных до событий 24 февраля и после? Как изменились благотворительные концерты для помощи Украине после полномасштабного вторжения России? Почему Брия, как только начала встречаться со своим мужем-американцем, сразу повела его на фронт?

Ответы на эти и другие вопросы смотри в интервью на YouTube-канале ДеЯк. Вікна публикуют главное из разговора.

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Более $100 тысяч — такую ​​сумму Брия вместе со своим мужем Джесси собрали для помощи Украине. Это благодаря продаже одежды по национальным мотивам и благотворительным концертам. Певица вместе с мужем уже успела побывать и в горячих точках: приезжали с гуманитарной помощью в Николаев, Запорожье.

Брия уверяет: страшно им не было, потому что знали, чего ждать.

Я уже много раз была на передовой за последние восемь лет, поэтому знаю, какова реальная опасность, а когда мы просто фантазируем. Во-вторых, мне важнее быть с украинцами сейчас.

Ее любимый, хоть и не жил в Украине, но неоднократно посещал военных. Все началось с того, что в начале отношений Брия заявила:

— Это моя жизнь. Ты едешь со мной. Если ты хочешь на мне жениться, ты должен знать, чем я живу, что я делаю.

Джесси не только сильно любил Брию, но и был храбрецом, поэтому согласился. И ему очень понравилось общение с военными!

— Они — его звезды. Я думаю, что он поехал бы и без меня. Мы даже еще не вернулись домой, и он говорит: “Брия, посмотрим в календарь, когда мы можем в следующий раз приехать”.

Женщина отмечает, что сейчас, как и до полномасштабного вторжения в тогдашней зоне АТО, военные обладают одинаковым боевым духом и убеждены, что мы победим. Хотя и ситуация сейчас гораздо более напряженная, чем раньше.

Сейчас гораздо жестче, потому что они видят такие вещи, как из фильма ужасов.

А еще Брия признается, что иногда военные настолько устают, что на них больно смотреть.

— Мы ехали в одно из подразделений, и там ребята только что вернулись из линии битвы. Сердце разрывалось, глядя на них. Конечно, они не говорили, что пережили, что увидели. Но просто было очень больно смотреть в глаза и представить, что они только что там проходили. И они, как и все в Украине, очень устали. Однако твердо стоят и не будут сдаваться.

Поддержка американцев

Положительных перемен больше на культурном фронте. Сейчас на благотворительные концерты все чаще приходят американцы. Брия объясняет это тем, что до полномасштабного вторжения украинцы реже приглашали своих друзей-иностранцев на такие мероприятия.

— Они считали, что им неинтересно, что американцы не много знают про Украину и не будут хотеть. А сейчас я вижу, что гораздо больше (посещают концерты — ред.). Во-первых, диаспора активно приглашает своих соседей, коллег, друзей, родственников американцев. Во-вторых, американцы уже более активно поддерживают Украину.

Хоть и такой тяжелой ценой, но все же певица радуется, что наконец-то весь мир узнал больше о ее уже второй родной стране.

Около 30 лет я пытаюсь объяснить американцам, что Украина — это не Россия. Что это совсем другой народ, совсем другая культура, совсем другие люди. Но, с другой стороны, мне очень грустно, почему должна была произойти такая ситуация, чтобы люди поняли.

Да, по национальности и гражданству Брия — не украинка. Но за время, которое прожила здесь, сильно полюбила нашу страну. Поэтому сейчас, когда она вернулась в Америку в связи с замужеством, признается: там не хватает тех вещей, которые были привычными в Украине.

— Ты можешь просто в один момент посетить своих друзей и даже не предупреждать. И они все равно рады видеть тебя. Они не говорят: “Ой, а что ты не позвонил? Мне неудобно сейчас”. Они откроют дверь и так просто: “Пожалуйста”, поставят чай.

Мне кажется, что весь мир увидел то, что есть в Украине и чего нет нигде вообще.

Черта украинского народа, которая мне больше всего нравится, это ваша даже не патриотичность, а упрямство. Вы очень сильный народ. И у вас есть свои ценности, и вы будете бороться до конца за семью, даже за соседей. Украинцы очень сильные, и сейчас покажут всему миру, кто они такие, — заключает Брия.

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