Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую

Адриан Цебуля до войны в Украине работал в частной польской компании, учился в университете, интересовался историей и политикой. Волонтером он стал в первые дни марта 2022 года.

Тогда он приехал во Львов помогать украинским переселенцам найти дом. И с тех пор посетил более десятка украинских городов вместе с командой таких, как он.

За плечами Адриана не один взрыв или обстрел россиян в Харьковской и Запорожской областях, куда он приезжал в горячие точки с гуманитарной помощью для местных.

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Под звуки войны он продолжает возить необходимое для украинских бойцов и гражданского населения. Наше интервью с Адрианом мы записали, пока он был в Харьковской области — прямо в бомбоубежище.

О мотивации польского волонтера, ужасах войны на Востоке, мертвых российских захватчиков и несокрушимых украинских героях — в нашем материале.

— Какая в целом ситуация в Харьковской области сейчас? Что ты наблюдаешь своими глазами?

— Сейчас я уже второй раз в самом городе Харькове. Провел в регионе уже больше недели. Сейчас сижу в бункере, потому что не прекращаются обстрелы. Три дня назад был в Барвенково — это на Изюмском направлении.

Ситуация там очень тяжелая: у людей нет газа. У кого есть плитка — готовят на ней, а так — на огне прямо на улице. Наша команда и еще две волонтерские группы привезли туда еду, которую там невероятно ждали.

Что касается Харькова, то мы сами ночуем исключительно в бункере. Город изуродован во многих районах, пустота и нехватка продуктов и бензина. Страшнее всего это, конечно, Салтовка, Пятихатки — там тотальное уничтожение.

Люди у себя в садах и огородах показывали остатки бомб. Есть такие дома, где люди, чтобы выйти из подъезда, переходят в другой, где лестница уцелела, через крышу и так только выходят. Много разбомбленных лестничных клеток и квартир.

Видели и полностью уничтоженные здания, как местные больницы. Также был на харьковском рынке Барабашова, полностью выжженном. Много разбомбленных садиков и школ, что в очередной раз доказывает — россияне бьют по гражданской инфраструктуре, а если оставляют ее целой, то пытаются захватить.

В одной из школ северо-восточной части Харькова мы с волонтерами обнаружили остатки обгоревших трупов россиян. Это была их база, из которой ВСУ пришлось их буквально выжигать.

Мы спрашивали людей, которые здесь, предлагая эвакуацию во Львов, Польшу или даже Францию. Но большинство хочет оставаться, потому что боятся далекой дороги в никуда, без денег. А еще у некоторых неподалеку служат мужчины, сыновья. Не хотят уезжать без них.

— Какую помощь удалось привезти на этот раз местным? В чем там больше всего нуждаются?

— На этот раз мы отвезли большой груз в Барвенково. Также отдельные грузы доставлялись в Харьков. Катастрофа происходит на Северной Салтовке. Там местные просто спят на голой земле в убежищах.

Поэтому мы привезли много матрасов, медикаментов для лечения. Критическая ситуация с едой. Нет не то что мяса, а просто круп, кофе, хлеба. В Барвенково люди, которые нас встречали, не ели слишком долго.

Была женщина, которая выползла к нам на коленях, потому что от голода не было сил идти. Мы все снимаем во время наших поездок, но снимать такое было просто стыдно.

— Куда ты уже ездил до этого и за какие средства удается организовать такую ​​дальнюю дорогу?

— Во время войны, кроме Харькова, я бывал в Запорожье, Умани, Киеве, Житомире, Кривом Роге. Это ведь ваш президент оттуда, кстати. На этот раз я побывал недалеко от Изюма и почувствовал очень сильно дух войны и всего происходящего.

Мы были очень близко к базам оккупантов. Многие думают, что поляки ездят только во Львов, где нет боевых действий. Но на самом деле мы ездим глубоко к фронту. Мои знакомые уже бывали неподалеку от Северодонецка.

Мы вместе с вами, мы поддерживаем вас везде! И все поездки я и мои коллеги оплачиваем из собственного кармана — это и грузовики, и услуги перевозки, и сами вещи. Но также нам стали помогать волонтерские организации в Польше.

— Что тебя мотивирует продолжать поездки в Украину?

— Мы славяне, должны друг другу помогать. В наших руках сейчас строительство новой истории, лучшей истории обоих наших народов. Я надеюсь, что нам все удастся вместе.

Хочется, чтобы украинцы знали, что с ними рядом постоянно и повсюду, в разных уголках Украины. Мы готовы на многое, лишь бы ВСУ победили в этой войне и отвоевали украинскую независимость.

— Как украинцы реагируют на ваши приезды в горячие точки?

— Люди иногда не верят, что мы это делаем просто так, бесплатно. Часто думают, что за это кто-то заплатил — польское или украинское правительство.

Но когда они видят нас в таких по-настоящему адских местах, то очень удивляются и спрашивают, что мы здесь делаем. А мы отвечаем, что мы такие не одни и останавливаться не планируем, пока Украина не победит (улыбается).

— Какие планы твоих поездок с волонтерами?

— Сейчас я вернусь в Польшу, решу там несколько личных дел и в конце июня в Украину, уже на Донбасс. Пока мои работодатели в Варшаве с пониманием относятся к этим поездкам, отпускают меня с работы.

Сейчас также мы ждем еще два грузовика, которые поедут с нами в предстоящую поездку. И большой вызов это организовать в условиях, когда нет бензина.

Большую роль играет правильное планирование логистики. В следующий раз мы привезем в Украину больше еды, спальные мешки, карематы для выживания в полевых условиях. Хотим поехать в Северодонецк, но все будет зависеть от того, что будет с самим городом на тот момент.

— Невероятная активность Польши в помощи Украины часто обращает агрессию России в вашу сторону. Почему Польша не боится?

— Видел видео Кадырова, где тот рассказывает, что Польша будет следующей. Я бы хотел ему напомнить времена чеченской войны, когда поляки забирали их женщин и детей в Польшу, заботились о них и защищали.

У меня много друзей, которые помогали жителям Ичкерии. Настоящие чеченцы, а не эти воры и убийцы Кадырова, помнят об этом и никогда бы не желали зла полякам.

Что делаешь, то к тебе и вернется, — это хорошая фраза. Уже весь мир видел, что россияне сделали в Буче и Ирпене. Пусть тем, кто это сделал, вернется сполна.

А поляки не боятся таких убийц, потому что мы знаем, что мы на стороне добра, а добро восторжествует. И по этому поводу хочется передать привет моей маме и заверить, чтобы она не переживала ни за меня, ни за украинцев, ни за поляков. Мы победим, потому что знаем, за что боремся!

Кире Нечай 27 лет. Хрупкая блондинка по первому образованию историк, по второму — юрист. В 2014 году студенткой присоединилась к волонтерству на Майдане Независимости.

Во время массовых столкновений оказывала раненым первую медицинскую помощь. История военного медика, которая спасает людей на передовой, — это про храбрость, самоотверженность и человечность.

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