Интервью
Эксклюзив

Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 20 июня 2022, 19:00
Інтерв'ю Адріана Цебулі - польського волонтера в Україні
Фото: Facebook

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