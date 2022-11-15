30 років я намагаюсь пояснити американцям, що Україна — це не Росія — співачка Брія Блессінг

Вона — американка, що понад 20 років прожила в Україні, відкрила тут музичний талант, стала учасницею Голосу країни та з початку російського збройного вторгнення у 2014 році їздила на передову. Усе це — про Брію Блессінг, яку й тут, і за океаном знають як українсько-американську співачку.
Чи відчула Брія різницю в настроях військових до подій 24 лютого та після? Як змінились благодійні концерти для допомогти Україні після повномасштабного вторгнення Росії? Та чому Брія, як тільки почала зустрічатися зі своїм чоловіком-американцем, відразу повела його на фронт?
Відповіді на ці та інші питання дивися в інтерв’ю на YouTube-каналі ДеЯк. Вікна публікують основне з розмови.
Понад $100 тисяч — таку суму Брія разом зі своїм чоловіком Джессі назбирали для допомоги Україні. Це завдяки продажу одягу з національними мотивами та благодійним концертам. Співачка разом з чоловіком уже встигла побувати і в гарячих точках: приїжджали з гуманітарною допомогою в Миколаїв, Запоріжжя.
Брія запевняє: страшно їм не було, бо вже знали, чого очікувати.
Я вже багато разів була на передовій за останні вісім років, тому знаю, яка є реальна небезпека, а коли ми просто фантазуємо. По-друге, мені важливіше бути з українцями зараз.
Я вже багато разів була на передовій за останні вісім років, тому знаю, яка є реальна небезпека, а коли ми просто фантазуємо. По-друге, мені важливіше бути з українцями зараз.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bria Blessing (@briablessing)
Допис, поширений Bria Blessing (@briablessing)
Її коханий, хоч і не жив в Україні, але неодноразово відвідував військових. Усе почалося з того, що на початку стосунків Брія заявила:
— Це моє життя. Ти їдеш зі мною. Якщо ти хочеш зі мною одружитися, ти маєш знати, чим я живу, що я роблю.
Джессі не тільки сильно кохав Брію, а ще й був сміливцем, тому погодився. І йому неабияк сподобалося спілкування з військовими!
Фото: briablessing/Instagram
— Вони — його зірки. Я думаю, що він поїхав би й без мене. Ми навіть ще не повернулися додому, і він каже: “Бріє, подивімося в календар, коли ми можемо наступний раз приїхати”.
Жінка зазначає, що зараз, як і до повномасштабного вторгнення в тодішній зоні АТО, військові мають однаковий бойовий дух і переконані, що ми переможемо. Хоч і ситуація нині значно напруженіша, ніж раніше.
Зараз набагато жорсткіше, бо вони бачать такі речі, наче з фільму жахів.
Зараз набагато жорсткіше, бо вони бачать такі речі, наче з фільму жахів.
А ще Брія зізнається, що іноді військові настільки втомлені, що на них болісно дивитися.
— Ми їхали до одного з підрозділів, і там хлопці тільки-но повернулися з лінії битви. Серце розривалося, дивлячись на них. Звісно, вони не казали, що пережили, що вони побачили. Але просто було дуже боляче дивитися у їхні очі й уявити, через що вони тільки там проходили. І вони, як усі в Україні, дуже втомилися. Однак твердо стоять і не будуть здаватися.
Позитивних змін більше на культурному фронті. Зараз на благодійні концерти все частіше приходять американці. Брія це пояснює тим, що до повномасштабного вторгнення українці рідше запрошували своїх друзів-іноземців на такі заходи.
— Вони вважали, що їм нецікаво, що американці небагато знають про Україну та не хотітимуть. А зараз я бачу, що набагато більше (відвідують концерти — ред.). По-перше, діаспора активно запрошує своїх сусідів, колег, друзів, родичів американців. По-друге, американці вже самі більш активно підтримують Україну.
Хоч такою важкою ціною, та все ж співачка радіє, що нарешті увесь світ дізнався більше про її вже другу рідну країну.
Майже 30 років я намагаюсь пояснити американцям, що Україна — це не Росія. Що це зовсім інший народ, зовсім інша культура, зовсім інші люди. Але, з іншого боку, мені дуже сумно, чому мала статися така ситуація, щоб люди зрозуміли.
Майже 30 років я намагаюсь пояснити американцям, що Україна — це не Росія. Що це зовсім інший народ, зовсім інша культура, зовсім інші люди. Але, з іншого боку, мені дуже сумно, чому мала статися така ситуація, щоб люди зрозуміли.
Так, за національністю та громадянством Брія — не українка. Але за час, який прожила тут, сильно полюбила нашу країну. Тому зараз, коли вона повернулася до Америки у зв’язку з заміжжям, то зізнається: там не вистачає тих речей, які були звичними в Україні.
— Ти можеш просто в один момент завітати до своїх друзів і навіть не попереджати. І вони все одно раді тебе бачити. Вони не кажуть: “Ой, а чого ти не подзвонив? Мені незручно зараз”. Вони відчинять двері й так просто: “Будь ласка”, поставлять чай.
Мені здається, що весь світ побачив те, що є в Україні, чого немає взагалі ніде.
Мені здається, що весь світ побачив те, що є в Україні, чого немає взагалі ніде.
Риса українського народу, що мені найбільше подобається, це ваша навіть не патріотичність, а впертість. Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності, й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів. Українці дуже сильні, й зараз вони покажуть усьому світу, хто вони такі, — висновує Брія.
Допомагають нам і польські друзі. Читай інтерв’ю з польським волонтером, який їздить на передову до України.
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