30 років я намагаюсь пояснити американцям, що Україна — це не Росія — співачка Брія Блессінг

Вона — американка, що понад 20 років прожила в Україні, відкрила тут музичний талант, стала учасницею Голосу країни та з початку російського збройного вторгнення у 2014 році їздила на передову. Усе це — про Брію Блессінг, яку й тут, і за океаном знають як українсько-американську співачку.

Чи відчула Брія різницю в настроях військових до подій 24 лютого та після? Як змінились благодійні концерти для допомогти Україні після повномасштабного вторгнення Росії? Та чому Брія, як тільки почала зустрічатися зі своїм чоловіком-американцем, відразу повела його на фронт?

Відповіді на ці та інші питання дивися в інтерв’ю на YouTube-каналі ДеЯк. Вікна публікують основне з розмови.

Зараз також дивляться

Допомагали від 2014 року

Понад $100 тисяч — таку суму Брія разом зі своїм чоловіком Джессі назбирали для допомоги Україні. Це завдяки продажу одягу з національними мотивами та благодійним концертам. Співачка разом з чоловіком уже встигла побувати і в гарячих точках: приїжджали з гуманітарною допомогою в Миколаїв, Запоріжжя.

Брія запевняє: страшно їм не було, бо вже знали, чого очікувати.

Я вже багато разів була на передовій за останні вісім років, тому знаю, яка є реальна небезпека, а коли ми просто фантазуємо. По-друге, мені важливіше бути з українцями зараз.

Її коханий, хоч і не жив в Україні, але неодноразово відвідував військових. Усе почалося з того, що на початку стосунків Брія заявила:

— Це моє життя. Ти їдеш зі мною. Якщо ти хочеш зі мною одружитися, ти маєш знати, чим я живу, що я роблю.

Джессі не тільки сильно кохав Брію, а ще й був сміливцем, тому погодився. І йому неабияк сподобалося спілкування з військовими!

— Вони — його зірки. Я думаю, що він поїхав би й без мене. Ми навіть ще не повернулися додому, і він каже: “Бріє, подивімося в календар, коли ми можемо наступний раз приїхати”.

Жінка зазначає, що зараз, як і до повномасштабного вторгнення в тодішній зоні АТО, військові мають однаковий бойовий дух і переконані, що ми переможемо. Хоч і ситуація нині значно напруженіша, ніж раніше.

Зараз набагато жорсткіше, бо вони бачать такі речі, наче з фільму жахів.

А ще Брія зізнається, що іноді військові настільки втомлені, що на них болісно дивитися.

— Ми їхали до одного з підрозділів, і там хлопці тільки-но повернулися з лінії битви. Серце розривалося, дивлячись на них. Звісно, вони не казали, що пережили, що вони побачили. Але просто було дуже боляче дивитися у їхні очі й уявити, через що вони тільки там проходили. І вони, як усі в Україні, дуже втомилися. Однак твердо стоять і не будуть здаватися.

Підтримка американців

Позитивних змін більше на культурному фронті. Зараз на благодійні концерти все частіше приходять американці. Брія це пояснює тим, що до повномасштабного вторгнення українці рідше запрошували своїх друзів-іноземців на такі заходи.

— Вони вважали, що їм нецікаво, що американці небагато знають про Україну та не хотітимуть. А зараз я бачу, що набагато більше (відвідують концерти — ред.). По-перше, діаспора активно запрошує своїх сусідів, колег, друзів, родичів американців. По-друге, американці вже самі більш активно підтримують Україну.

Хоч такою важкою ціною, та все ж співачка радіє, що нарешті увесь світ дізнався більше про її вже другу рідну країну.

Майже 30 років я намагаюсь пояснити американцям, що Україна — це не Росія. Що це зовсім інший народ, зовсім інша культура, зовсім інші люди. Але, з іншого боку, мені дуже сумно, чому мала статися така ситуація, щоб люди зрозуміли.

Так, за національністю та громадянством Брія — не українка. Але за час, який прожила тут, сильно полюбила нашу країну. Тому зараз, коли вона повернулася до Америки у зв’язку з заміжжям, то зізнається: там не вистачає тих речей, які були звичними в Україні.

— Ти можеш просто в один момент завітати до своїх друзів і навіть не попереджати. І вони все одно раді тебе бачити. Вони не кажуть: “Ой, а чого ти не подзвонив? Мені незручно зараз”. Вони відчинять двері й так просто: “Будь ласка”, поставлять чай.

Мені здається, що весь світ побачив те, що є в Україні, чого немає взагалі ніде.

Риса українського народу, що мені найбільше подобається, це ваша навіть не патріотичність, а впертість. Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності, й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів. Українці дуже сильні, й зараз вони покажуть усьому світу, хто вони такі, — висновує Брія.

Допомагають нам і польські друзі. Читай інтерв’ю з польським волонтером, який їздить на передову до України.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!