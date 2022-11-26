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Тут вирішується майбутнє всієї Європи! Посол Швеції Тобіас Тиберг про війну в Україні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 14:00
Тобіас Тиберг
Фото: Facebook

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