Тут вирішується майбутнє всієї Європи! Посол Швеції Тобіас Тиберг про війну в Україні

У випадку України концепт нейтралітету втрачає будь-яку актуальність. Про це Надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг сказав в інтерв’ю ведучим проєкту KYIV NOT KIEV, Тетяні Гайдук та Поліні Іванишин, що за підтримки іноземних дипломатів розвінчують міфи про Україну та протидіють російській дезінформації.

Про життя у Києві після 24 лютого, проросійські наративи у світі та підтримку Швеції — розповідаємо далі.

За словами Тиберга, зараз життя в столиці України дуже змінилося. Але зізнається: йому насправді пощастило бути в такий час в Києві, адже саме тут вирішується майбутнє всієї Європи.

Зараз також дивляться

— Для тих, хто займається питаннями зовнішньої політики, як я, годі й знайти кращого місця. Це, звісно ж, дуже важкі часи для України. Водночас це той період, коли всі, хто знаходиться в Україні, відчувають, що ми в місці, де твориться історія. І це те, що попри всі труднощі є професійно дуже цінним.

Про війну в історичному аспекті

Відомо, що Росія намагається здобути увагу світу, вигадуючи десятки наративів, які змальовують Україну нацистською, сатаністською державою тощо.

Яку найдурнішу річ ви чули про Україну і як її сприймають у Швеції?

— Можливо, комарі-убивці, яких, на думку повноважного представника Росії в НАТО, готують чи то Україна, чи то НАТО. Це було смішно. Звинувачення у сатанізмі також доволі смішні, — каже Тобіас Тиберг.

Та якщо серйозно, постійний російський наратив про те, що в Україні є проблема з праворадикальним екстремізмом є одним із найбільш небезпечних. Тому що він, можливо, єдиний, на який можуть купитися люди, що не надто добре розуміються на ситуації в Україні.

Досить поглянути на український парламент, щоб зрозуміти, що це пустий наратив. Жодного разу в історії України у парламенті не було представлено праворадикальної екстремістської партії, яка б мала хоча б якусь здатність впливати на національну політику.

Швеція настільки споріднена з Україною, що ця тема ніяк не представлена у шведській полеміці.

Ще одним смішним міфом Тиберг вважає російську брехню про створення України Леніним. Це один з наративів, який любить поширювати російський президент.

— Важко зрозуміти, що робити з такими заявами. Бо звідки й починати розвінчувати щось настільки необґрунтоване та відірване від реальності. Легше відповісти на питання, чи існує в Україні проблема неонацизму. Бо до її пояснення можна підійти раціонально.

Але якщо питання звучить: “чи була Україна заснована Леніним?”, то звідки й починати? Ні, він (Ленін — ред.) цього не робив. І цьому є дуже, дуже багато історичних свідчень.

Відколи ми можемо прослідкувати перший зв’язок між Україною та Швецією?

— Це десь X-XI століття. Коли шведські вікінги, воїни та торгівці, припливли по Дніпру. Якщо поглянути далі, на пізнє XI, раннє XII століття, це шлюб Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди.

Чому Владіміру Путіну так важко визнати українську державність?

Не знаю. Схоже, він одержимий ідеєю колонізації України, завоювання території, що колись була частиною СРСР.

Що не так із самою концепцією нейтралітету у світі, де сила переважає право та яку так прагне нав’язати Росія?

У випадку України концепт нейтралітету втрачає будь-яку актуальність, — певен Тиберг.

— Україна має захищати свою безпеку від агресивного сусіда — Росії. Рішучість Росії знищити та підкорити Україну виявилася з самого дня проголошення незалежності України в 1991 році.

Російська Федерація з самого початку існування України як незалежної європейської держави намагається підірвати її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність всіма можливими способами. Шляхом економічного шантажу, стимулювання корупції в Україні, використання своїх агентів впливу для підриву державних інституцій. Шляхом енергетичного шантажу, використання свого контролю над газовими ресурсами для послаблення України.

І, зрештою, з 2014 року — засобами агресивної війни. Я не зовсім розумію, як Україна може бути нейтральною щодо країни, державна політика якої спрямована на послаблення, підкорення і, зрештою, знищення української держави.

НАТО та війна в Україні

Росія почала війну, зокрема, через бажання стримати розширення НАТО на схід. Натомість отримала розширення НАТО на півночі, з боку Швеції та Фінляндії.

Це значить, що чергова політична мета Росії у цій війні провалилася?

— Я думаю, що НАТО не має абсолютно ніякого стосунку до нинішньої війни. Окрім одного фундаментального аспекту. Цілком зрозуміло, що Росія протистоїть НАТО, і що Росія розлючена, коли країни колишнього Варшавського блоку приєднуються до НАТО.

Однак Росія виступає проти НАТО лише тому, що воно є перешкодою її амбіціям підкорити та знищити незалежність своїх сусідів.

Отже, Швеція вступає до НАТО. А як щодо NAFO?

NAFO (North Atlantic Fella Organization) — це онлайн-колектив, інтернет-мем та онлайн-феномен, метою якого є протидія російській пропаганді та дезінформації під час російського вторгнення в Україну у 2022 році — ред.).

Тобіас Тиберг сміється й зауважує: здається, то не країни вступають, а люди.

— У них смішні картинки з собаками. Бачив таку на аватарі Twitter Міністра оборони Олексія Резнікова.

Який ваш улюблений мем про російське вторгнення?

— Навіть не знаю, з чого почати. Їх так багато. Є чудова пародія на російського представника в ООН, де він начебто говорить про вибухових равликів як українську загрозу Росії. Ну, це на фоні новин про комарів-убивць. Без гумору не знаю, як українці б впоралися з усім.

Разом з тим Росія каже, що ще навіть не починала воювати. У шведські ЗМІ цей наратив потрапив разом із інтерв’ю російського посла Татарінцева.

Той сказав, що якби Росія перемкнулася зі спеціальної військової операції на війну, то Україні швидко настав би кінець. Учора Росія випустила по Україні більше ніж 90 ракет (запис розмови відбувався 16 листопада — ред.).

Чи ж це війна не на повну силу?

— Моє особисте враження, що росіяни дуже стараються в Україні й мають всі засоби, щоб змінити розставлення сил на болі бою. Однак, якби вони справді мали такий потенціал, то я був би здивований, чому ж вони не використали його, щоб утримати Херсон?

У мене таке враження, що росіяни залучили майже весь свій військовий потенціал (в Україні – ред.). І, наскільки я можу судити з того, що відбувається на полі бою — не надто успішно.

Ще один підступний наратив: Україна — другий Афганістан. Росіяни апелюють до цього порівняння, аби переконати західну аудиторію, що в Україні — начебто — громадянська війна та український уряд та армія можуть впасти, повторивши “афганський сценарій”.

До призначення у Київ у 2019 році, ви були Послом Швеції у Кабулі. Вам точно є що сказати у відповідь на це порівняння.

— В Україні ніколи, за весь час незалежності не було нічого, хоча б віддалено схожого на громадянську війну. Що було — так це агресивна війна з боку Російської Федерації.

Стосовно падіння уряду. Хтозна, що станеться в майбутньому. Може, український уряд впаде. Може, російський. Може, шведський. Але я можу твердо сказати, що я живу в Україні вже три з половиною роки.

Я не бачу жодних ознак того, що інститути української державності, будь то політичні, економічні, соціальні чи військові, руйнуються чи навіть мають серйозні тріщини.

Американсько-українська співачка Брія Блессінг каже: уже 30 років намагається пояснити землякам, що Україна — це не Росія. Ексклюзивне інтерв’ю співачки можеш прочитати у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!