Война идет не только на поле боя: Демченков о том, как Украина борется на энергетическом фронте

Российские оккупанты ведут войну не только на поле боя. В совокупности с массированными обстрелами наших подразделений на фронте и жилых домов в тылу захватчики уничтожают украинскую инфраструктуру и всеми силами пытаются перекрыть поставки помощи Украине от союзников.

В этом уверен замминистра энергетики Ярослав Демченков. Также в своем интервью специальному корреспонденту LIGA.net Богдану Заике чиновник рассказал, как наш враг воюет на энергетическом фронте, как Украине удается ему противостоять и кто нам в этом помогает.

О войне на энергетическом фронте

Война идет не только на поле боя.

Россия всячески пытается ослабить санкции, повлиять на европейское общество или политиков. У Путина зимой есть главный козырь — “генерал холод”. И он очень хочет использовать этот ресурс.

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Как только врагу становится известно, что мы обращаемся за помощью, он привлекает свои рычаги влияния.

Именно поэтому нам приходится воевать на два фронта: один в Украине на поле боя, а другой — в Европе, где мы отстаиваем украинскую позицию и лоббируем санкции против России.

О распространении фейков в украинском инфопространстве

Даже в украинском инфополе нам приходится очень часто опровергать многие фейки, которые распространяет здесь Россия.

Она сейчас активно распространяет месседж, якобы Украина экспортирует электроэнергию, пока население сидит в темноте. Это неправда.

Враг намеренно это делает, чтобы подстрекать наше общество. Они навязывают нам переговоры, чтобы потом подготовиться и снова атаковать.

Кто помогает Украине на энергетическом поле боя

С первого дня войны мы устроили специальные каналы коммуникаций с международными партнерами.

Помощь разная. Одни страны предоставляют нам средства, другие ищут для нас оборудование, помогают информацией или контактами, санкциями против России.

При поддержке Еврокомиссии на базе Секретариата Энергетического сообщества создан Специальный фонд поддержки энергетического сектора. Оттуда все средства, поступающие от стран и организаций, направляются на ремонт и восстановление украинского энергосектора.

Все закупки проводит Проект энергетической безопасности Агентства США по международному развитию (USAID).

Среди главных доноров фонда — Великобритания, Германия, Дания, Ассоциация европейских энергетических регуляторов. На подходе Чехия, Австрия, Франция и Швейцария.

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Как внутри страны удается решать проблемы

Некоторые запасы оборудования были у всех украинских компаний. Наши запасы оборудования были значительно больше, чем в странах ЕС.

Мы понимали, что Россия станет бить по энергетической инфраструктуре, но никто даже не мог представить, что они будут столь масштабными.

Также проблема в том, что в наследство от Советского Союза Украина получила сильную энергетическую систему с мощными линиями электросетей, чтобы транспортировать электроэнергию из атомных электростанций. В Европе такой мощной сети нет.

Россияне по совету своих энергетиков бьют, в частности, и по нашим мощным подстанциям. Поэтому есть некоторые вызовы с поиском специального оборудования.

О том, как определяются потребности предприятий

Еще раньше Минэнерго проводило регулярные рабочие совещания с ключевыми компаниями энергетического сектора. Там обсуждаются вызовы и потребности энергетической отрасли.

Все энергокомпании, независимо от собственников — частная она или государственная, принимают в них активное участие. Таким образом мы понимаем масштабы проблемы и координируем действия.

Скорость принятия решений и качество координации действий в условиях войны — жизненно необходимые параметры.

Также при Минэнерго работает специальная комиссия по представителям министерства, USAID, независимым экспертам, представителям различных правительственных организаций.

Она располагает информацией о потребностях всех энергетических компаний, определяет их приоритетность, формирует списки, распределяет полученную помощь.

Как только списки потребностей сформированы или обновлены, они сразу разными каналами передаются партнерам.

О транспортировке оборудования

Завозят украинские компании, где нам помогает Энергетическое сообщество. Также активно помогает украинско-германское энергетическое партнерство GIZ и Go Local.

Чтобы принимать, проверять рабочее состояние и распределять оборудование, мы создали специальный хаб. Однако оборудование идет не только через него, но и напрямую от, например, производителя к компании.

Также ранее глава немецкого посольства в Украине Анка Фельдгузен в интервью рассказала об энергетическом кризисе, поставках оружия и украинцах за границей.

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