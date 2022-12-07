Настоящих героев хорошо видно в темные времена! Как работают спасатели и энергетики после ракетных обстрелов

Работники ГСЧС первыми выезжают спасать людей после обстрелов, тушить пожары или разбирать завалы. Энергетики сразу выезжают возвращать людям свет.

Настоящих героев хорошо видно в темные времена. Хотя эти люди не считают себя героями и их трудно уговорить на интервью. Однако это удалось сделать, и они рассказали, как справляются со своей работой сейчас.

Начальник пожарно-спасательной части в Киеве Сергей Лязгин подчеркивает, что спасатели тоже люди, им тоже страшно. Однако, несмотря ни на что, они выполняют и будут выполнять свою работу.

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Во время мощной атаки на Киев 23 ноября Сергей с командой сразу стали одеваться и готовиться к выезду даже без вызова. Это подарило ценные минуты для спасения людей, потому что ехали на один вызов, но по дороге наткнулись на другой “прилет”.

Тогда Сергей решил оставить одно отделение с руководителем на месте, чтобы помочь. Руководитель отделения Анатолий Хахуда говорит: тогда дыма и огня было, как в фильме ужасов.

У нас так принято: прежде всего спасти людей, потом тушить пожар, — говорит он.

Тогда связь не работала, линия для спасателей была переполнена, но Анатолий смог вызвать подмогу и еще несколько скорых. Специалисты подтвердили, что это попадание российской ракеты.

За время полномасштабного вторжения у этой части было семь выездов на российские атаки. Спасают людей, но героями себя не считают.

Сегодня украинцы наконец-то тоже рассмотрели работу энергетиков. Они выезжают на ликвидацию обстрелов, как только военные дают на это добро. Могут работать ночью, в холоде, под дождем. Иногда на восстановление питания приходится тратить двое суток.

После каждой российской атаки работы энергетикам хватает. Они всегда спешат все восстановить, ведь знают, как людям нужен свет.

— Вдохновляют нас люди нашей страны — страны героев. У нас каждый человек — герой, — говорит руководитель центра по ремонту и эксплуатации линий ДТЭК Киевские электросети Андрей Тоюнда.

Ранее спасатель ГСЧС рассказал о работе героев во время войны.

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