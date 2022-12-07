Справжніх героїв добре видно в темні часи! Як працюють рятувальники та енергетики після ракетних обстрілів

Працівники ДСНС першими виїжджають рятувати людей після обстрілів, гасити пожежі чи розбирати завали. Енергетики ж одразу виїздять повертати людям світло.

Справжніх героїв добре видно в темні часи. Хоча ці люди й не вважають себе героями і їх важко вмовити на інтерв’ю. Проте це вдалося зробити, і вони розповіли, як справляються зі свою роботою зараз.

Начальник пожежно-рятувальної частини в Києві Сергій Лязгін підкреслює, що рятувальники теж люди, їм також страшно. Проте, попри все, вони виконують та виконуватимуть свою роботу.

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Під час потужної атаки на Київ 23 листопада Сергій із командою відразу стали вдягатися й готуватися навіть без виклику. Це подарувало цінні хвилини для порятунку людей, бо їхали на один виклик, але дорогою натрапили на інший “приліт”.

Тоді Сергій вирішив залишити одне відділення з керівником на місці, щоб допомогти. Керівник відділення Анатолій Хахуда каже: тоді диму й вогню було, як у фільмі жахів.

У нас так заведено: насамперед врятувати людей, потім гасити пожежу, — каже він.

Тоді зв’язок не працював, лінія для рятувальників була переповнена, але Анатолій зміг викликати підмогу та ще кілька швидких. Спеціалісти підтвердили, що це було влучання російської ракети.

За час повномасштабного вторгнення ця частина мала сім виїздів на російські атаки. Рятують людей, але героями себе не вважають.

Сьогодні українці нарешті теж розгледіли роботу енергетиків. Вони виїжджають на ліквідацію обстрілів, як тільки військові дають на це добро. Можуть працювати вночі, в холоді, під дощем. Інколи на відновлення живлення доводиться витрачати дві доби.

Після кожної російської атаки роботи енергетикам вистачає. Вони завжди поспішають все відновити, адже знають, як людям потрібно світло.

— Надихають нас люди нашої країни — країни героїв. У нас кожна людина — герой, — каже керівник центру з ремонту та експлуатації ліній ДТЕК Київські електромережі Андрій Тоюнда.

Раніше рятувальник ДСНС розповів про роботу героїв під час війни.

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