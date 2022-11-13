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Їхнє життя висить на тросі — як безстрашні рятувальники працюють під обстрілами 

Тетяна Доцяк 13 Листопада 2022, 15:00

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