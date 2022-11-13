Их жизнь висит на тросе — как бесстрашные спасатели работают под обстрелами

Иностранцы удивляются, почему так много украинских спасателей за время полномасштабного вторжения погибло, было ранено, почему россияне берут их в плен.

Тем временем спасатели и дальше добросовестно выполняют свою работу даже под обстрелами и с угрозой повторной атаки. Разбирают завалы, разминируют освобожденные села.

Они — герои без оружия, которым Россия добавила не только работы, но и переживаний и страданий.

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Сергей Билоус — спасатель из Харьковской области. С детства альпинист, а на работе спасает там, куда не может добраться техника. Он ежедневно в прямом смысле ходит на краю пропасти и жизнь его часто буквально подвешена на тросе.

Сколько всего спас людей — Сергей не считал. За героизм его отметили наградой ГСЧС За отвагу. Это почетно, говорит, но главная награда впереди — наша победа. Это будет самый счастливый день на земле.

А сапер Алексей Кожемяка уже 16 лет руководит пиротехниками. Хороший сапер, говорит, тот, который боится. Ведь когда есть страх, специалист себя контролирует и действует осторожно. А от этого часто зависит не только его жизнь, но и судьба всей группы.

Алексей имеет орден За мужество. Но сколько гектаров уже зачистил — некак и сосчитать! Работает на качество и безопасность, а не статистику.

К сожалению, за время полномасштабной войны 49 украинских спасателей уже погибли, 172 — ранены, а шесть — в российском плену. Но это не останавливает команду ГСЧС ни на минуту. Ведь это фанаты своего дела в хорошем понимании.

Каждый день украинских спасателей еще до начала полномасштабной войны был полон опасностей и тяжелых жизненных вызовов. Но российское вторжение значительно придало хлопот этим бесстрашным людям.

Читай, что рассказал спасатель ГСЧС о работе героев без оружия во время войны.

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