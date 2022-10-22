Стоим на энергетическом фронте — когда в Украине перестанут выключать свет и от чего это будет зависеть

Последние недели украинцы вспоминают времена, когда свет в домах был по часам, а плановые отключения были нормой жизни.

Сегодня это не просто дискомфорт для потребителей, но и настоящий энергетический фронт, на котором нужно бороться, как и на передовой.

Председатель правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал Елене Фроляк в эфире телемарафона о том, когда в Украине закончится отключение света и от чего это будет зависеть.

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Мы благодарны гражданам за те меры по экономии электроэнергии, которые они предпринимают. К сожалению, последние два дня этих мер оказалось недостаточно.

Нам пришлось вводить графики принудительных отключений электроэнергии, — объясняет глава Укрэнерго.

По его словам, даже сбережение 5-10% ресурса очень помогает энергосистеме. Каждый может присоединиться к энергетическому фронту, разумно потребляя электроэнергию.

— Я уверен, что такая ситуация не будет продолжаться до окончания войны. Мы очень активно сейчас проводим ремонтные работы по всей стране. Для этого привлечены сотни людей, — говорит Кудрицкий.

Сейчас ситуация зависит от того, как быстро удастся починить электростанции, которые разрушили россияне.

Уже на следующей неделе компания Укрэнерго проанализирует статистику ограничения по всем регионам и попытается сделать графики отключений более равномерными и сбалансированными.

А если у тебя сейчас нет света, то читай, что делать при отключении электричества.

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