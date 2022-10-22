Стоїмо на енергетичному фронті — коли в Україні перестануть вимикати світло та від чого це залежатиме

Останні тижні українці пригадують часи, коли світло в будинках було по годинах, а планові відключення були нормою життя.

Сьогодні ж це не просто дискомфорт для споживачів, а й справжній енергетичний фронт, на якому треба боротись, як і на передовій.

Голова правління ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький розповів Олені Фроляк в ефірі телемарафону про те, коли в Україні закінчаться відключення світла та від чого це залежатиме.

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Ми вдячні громадянам за ті заходи із заощадження електроенергії, яких вони вживають. На жаль, останні два дні цих заходів виявилось недостатньо.

Нам довелось вводити графіки примусових відключень електроенергії, — пояснює голова Укренерго.

За його словами, навіть заощадження 5-10% ресурсу дуже допомагає енергосистемі. Тож кожен може долучитись до енергетичного фронту, розумно споживаючи електроенергію.

— Я впевнений, що така ситуація не триватиме до завершення війни. Ми дуже активно зараз проводимо ремонтні роботи по всій країні. У цьому залучені сотні людей, — каже Кудрицький.

Наразі ситуація залежить від того, як швидко вдасться полагодити електростанції, які зруйнували росіяни.

Уже на наступному тижні компанія Укренерго проаналізує статистику обмеження по всіх регіонах та спробує зробити графіки відключень більш рівномірними та збалансованими.

А якщо в тебе зараз немає світла, то читай, що робити при відключенні електрики.

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