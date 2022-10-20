Розглядають різні сценарії! Яка ситуація з енергетичною сферою та чому зараз так важливо економити світло

Українців закликають не ігнорувати прохання обмежити споживання електроенергії. Це треба робити не тільки у пікові навантаження вранці та ввечері, а й протягом усього дня.

Голова правління ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький розповів Вадиму Карп’яку про те, як суспільство економить електроенергію, та чи будуть планові відключення.

За його словами, те, як українці економлять електроенергію, значно помітно, за це енергетики дуже вдячні. Найбільше економії було у перший день, далі її рівень зменшився. Тому у компанії закликають не переставити заощаджувати електроенергію.

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Він зазначив, що енергетики тримають свій фронт ще з 24 лютого, просто для українців ця криза стала помітною нещодавно.

Енергетична сфера країни розробляє різні сценарії, щоб бути готовими до всього. Алгоритми реагування створені не тільки для енергосистеми в цілому, а й для кожного регіону.

— Зараз енергосистема України є цілісною. Ті обмеження, які вводять, роблять для того, щоб енергосистема залишалася стабільною.

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Якщо економії електроенергії від людей не досить, доведеться вводити планові відключення. Кудрицький зазначає, що для споживача власна економія набагато зручніша, ніж планові відключення за графіком.

З похолоданням люди використовуватимуть більше електрики, але енергетики до цього готові. Доведеться виходити з тієї кількості генерації, яку матимуть щодня.

— По всі Україні розпочнеться опалювальний сезон, громадяни перейдуть на централізоване чи газове опалення. Це буде пом’якшувальний ефект для енергосистеми.

Будь свідомим громадянином та бережи електроенергію! Раніше ми розповідали поради, як заощаджувати світло.

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