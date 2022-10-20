Україна

Розглядають різні сценарії! Яка ситуація з енергетичною сферою та чому зараз так важливо економити світло

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 14:30
Яка ситуація з енергетичною сферою України: чи працюватиме вона

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Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
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Актуальна карта бойових дій в Україні 20 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
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