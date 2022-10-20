Рассматривают разные сценарии! Какая ситуация с энергетической сферой и почему сейчас так важно экономить свет

Украинцев призывают не игнорировать просьбу ограничить потребление электроэнергии. Это нужно делать не только в пиковые нагрузки утром и вечером, но и весь день.

Председатель правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал Вадиму Карпьяку об экономии электроэнергетики обществом и будут ли плановые отключения.

По его словам, экономия электроэнергии украинцами значительно заметна, за это энергетики очень благодарны. Больше всего экономии было в первый день, затем ее уровень уменьшился. Поэтому в компании призывают не переставить экономить электроэнергию.

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Он отметил, что энергетики держат свой фронт еще с 24 февраля, просто для украинцев этот кризис стал заметен недавно.

Энергетическая сфера страны разрабатывает разные сценарии, чтобы быть готовыми ко всему. Алгоритмы реагирования продуманы не только для энергосистемы в целом, но и для каждого региона.

— Сейчас энергосистема Украины — целостна. Ограничения вводятся для того, чтобы энергосистема оставалась стабильной.

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Если экономия электроэнергии от людей будет недостаточной, придется вводить плановые отключения. Кудрицкий отмечает, что для потребителя собственная экономия намного удобнее плановых отключений по графику.

С похолоданием люди будут использовать больше электричества, но энергетики к этому готовы. Придется исходить из того количества генерации, которое будут получать каждый день.

— По всем Украине начнется отопительный сезон, граждане перейдут на централизованное или газовое отопление. Это будет смягчающий эффект для энергосистемы.

Будь сознательным гражданином и сохраняй электроэнергию! Ранее мы рассказывали советы, как экономить свет.

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