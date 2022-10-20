Рассматривают разные сценарии! Какая ситуация с энергетической сферой и почему сейчас так важно экономить свет

Украинцев призывают не игнорировать просьбу ограничить потребление электроэнергии. Это нужно делать не только в пиковые нагрузки утром и вечером, но и весь день.
Председатель правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал Вадиму Карпьяку об экономии электроэнергетики обществом и будут ли плановые отключения.
По его словам, экономия электроэнергии украинцами значительно заметна, за это энергетики очень благодарны. Больше всего экономии было в первый день, затем ее уровень уменьшился. Поэтому в компании призывают не переставить экономить электроэнергию.
Он отметил, что энергетики держат свой фронт еще с 24 февраля, просто для украинцев этот кризис стал заметен недавно.
Энергетическая сфера страны разрабатывает разные сценарии, чтобы быть готовыми ко всему. Алгоритмы реагирования продуманы не только для энергосистемы в целом, но и для каждого региона.
— Сейчас энергосистема Украины — целостна. Ограничения вводятся для того, чтобы энергосистема оставалась стабильной.
Если экономия электроэнергии от людей будет недостаточной, придется вводить плановые отключения. Кудрицкий отмечает, что для потребителя собственная экономия намного удобнее плановых отключений по графику.
С похолоданием люди будут использовать больше электричества, но энергетики к этому готовы. Придется исходить из того количества генерации, которое будут получать каждый день.
— По всем Украине начнется отопительный сезон, граждане перейдут на централизованное или газовое отопление. Это будет смягчающий эффект для энергосистемы.
Будь сознательным гражданином и сохраняй электроэнергию! Ранее мы рассказывали советы, как экономить свет.
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