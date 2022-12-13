Хватит верить в фейки и гадать на кофейной гуще! Ответы на все волнующие тебя вопросы об украинской энергетике

Свет сейчас не только в наших сердцах, благодаря ВСУ, но и в наших мыслях, но уже из-за обстрелов нашего врага. Оккупанты практически еженедельно совершают очередную атаку по украинской энергосистеме и надеются выполнить свои преступные планы террористическими методами.

В то же время, противник начинает распространять немало дезинформации и пытается проводить информационно-психологические операции.

Чтобы не верить во всяческую чепуху, которую пытаются заложить нам в головы захватчики, нужно получать достоверную информацию. Вікна собрали ответы на самые частые вопросы украинцев о состоянии энергетической системы и отключениях света в Украине.

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Кому на самом деле первым включают свет?

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о приоритетности подключения украинцев к электроэнергии.

В первую очередь заживляют критическую инфраструктуру, в частности, объекты водо-, теплоснабжения и больницы. Затем энергией запитывают военно-промышленный комплекс.

Принцип “все для фронта” остается совершенно неизменным.

Следующий приоритет — это бизнес, который производит критически важные товары и продукты. Это могут быть, например, хлебопекарни и молокозаводы. Следующим получает свет жилой сектор.

А уже после этих четырех групп электроэнергия поставляется на другие объекты.

Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой.

Почему в некоторых домах свет бывает чаще и дольше, чем в других?

Некоторым потребителям действительно давали электроэнергию раньше других. Такую “несправедливость” можно объяснить.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказывает, что некоторые дома могут находиться на одной линии с критической инфраструктурой, такой как котельные или больницы. Просто включать свет одному объекту и обходить жилые дома не получится, поэтому эти потребители также получают электроэнергию в первую очередь.

Некоторые дома находятся на линиях “автоматической частотной разгрузки”, которые должны быть под напряжением.

Это своего рода “предохранители” или “автоматы” для энергобезопасности страны, — объясняет Максим Марченко.

Почему графики отключений электроэнергии не работают?

Часто в сети можно встретить как шутки, так и жалобы на то, что графики отключения света практически не работают. Почему так — рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба на примере столицы.

Объяснение достаточно простое: вражеские обстрелы продолжаются, как и ликвидация их последствий. Поэтому достаточно часто могут работать аварийные отключения.

Есть четкий план, как в ближайшие дни стабилизировать ситуацию.

Максим Марченко добавляет, что пока не будут отремонтированы основные объекты энергетики, создать понятные графики отключений фактически нет возможности.

Почему вслед за отключениями света пропадает мобильная связь?

Лучше всего объяснить состояние связи и интернета при отключениях могут только мобильные операторы. В частности, телеком-эксперт Александр Глущенко говорит Фокусу, что аккумуляторных батарей на базовых станциях хватает на четыре — шесть часов.

Конечно, этого достаточно, чтобы в мирное время возобновить электроснабжение и штатную работу или подвезти мобильный генератор. Также станции связи оборудованы резервными источниками питания. Однако их мощности не всегда хватает.

Кроме того, после отключения света немало абонентов начинают активнее использовать мобильную связь, поэтому нагрузка на сеть возрастает, а качество ее работы снижается.

Также важно помнить, что продолжительные отключения могут повторяться несколько раз в день, поэтому аккумуляторы на станциях не успевают восстановить запас энергии. Из-за этого и может пропадать мобильная связь и интернет.

Использует ли Украина мощности альтернативной энергетики?

В Украине используются все возможные мощности энергетики, в том числе и альтернативной, в частности солнечные и ветровые электростанции.

Продает ли Украина электроэнергию за границу?

Это очень распространенный фейк, который пытается популяризировать страна-агрессор в украинском обществе.

Однако председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сразу опроверг эту информацию.

Украина не экспортирует электроэнергию с 11 октября, точка. Этот экспорт запрещен.

— Он невозможен. Укрэнерго даже не распределяет доступ к межгосударственным линиям электропередач для экспорта.

Владимир Кудрицкий подчеркнул, что это откровенная манипуляция, поскольку все, что генерируют украинские электростанции, остается и потребляется только в Украине.

— Мы сейчас имеем ограничение электропотребления во всей стране не потому, что кто-то ее экспортирует; не потому, что кто-то медленно ремонтирует, а потому, что у нас практически еженедельно происходит массированная ракетная атака РФ по украинской энергосистеме, — пояснил он.

Российские оккупанты ведут войну не только на поле боя. В совокупности с массированными обстрелами наших подразделений на фронте и жилых домов в тылу, захватчики уничтожают украинскую инфраструктуру и всеми силами пытаются перекрыть поставки помощи Украине от союзников.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков в интервью, а также о том, как Украина борется на энергетическом фронте.

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