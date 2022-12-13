Хотели только разогреть суп и поесть, но произошло ужасное… Оккупанты замучили до смерти двух пенсионеров в селе Мокрец

Они хотели просто разогреть кастрюлю с супом, но российские оккупанты схватили их и замучили до смерти. Все больше становится известно о зверствах российских солдат, которые открываются на деоккупированных территориях.
Эта трагедия произошла в селе Мокрец в Киевской области. Двое пенсионеров были найдены убитыми, с многочисленными травмами и пулевыми ранениями.
Историю, от которой стынет кровь в жилах, родные погибших рассказали правозащитникам, собирающим для Гааги свидетельства о военных преступлениях захватчиков.
Житель села Мокрец Андрей Отрух рассказывает, как видел, откуда ехали оккупанты.
Дальше село Бервица, они там оккупировались. Им было выгодно, потому что село лесом окружено, они в нем скрывались, — говорит он.
Дальше село Бервица, они там оккупировались. Им было выгодно, потому что село лесом окружено, они в нем скрывались, — говорит он.
В начале марта обстреливали село. О том, куда прилетало, до сих пор красноречиво говорят залатанные стены, дороги или ржавые дыры в заборах. Били по мирным жителям.
Люди остались без газа, света и связи. А уже потом россияне оккупировали Мокрец и начали селиться по домам. Местным пришлось жить в погребах или у соседей. У некоторых после обстрелов дома были разрушены. Так случилось и с Николаем.
Мужчина временно переехал к знакомым супругам Любови и Анатолию Собчукам, которые живут глубже в селе. Домой возвращался только разогреть еду. Ведь уцелела старая печка, которая и спасала жителей в отсутствие света и газа. Но однажды, отправившись греть суп, Николай с Анатолием так и не вернулись.
— Перед этим, в субботу, мы сходили и сварили там борщ. Нам просто нужно было разогреть его и взять с собой. Они пошли, — вспоминает Любовь Собчук.
Через два дня, осторожно, ведь можно встретить оккупантов, нашли тела замученных мужчин. Их российские военные бросили в погреб дома Николая.
Андрей — двоюродный брат Николая — говорит, что на телах видны многочисленные побои:
У брата от пупка до шеи разбита грудная клетка. Наверное, прикладами избивали. У Толика череп разбит. Кисти поломанные, ноги тоже.
У брата от пупка до шеи разбита грудная клетка. Наверное, прикладами избивали. У Толика череп разбит. Кисти поломанные, ноги тоже.
— У него нашли паспорт, он был прострелен. На лестнице мы нашли три автоматных гильзы, — рассказывает мужчина.
Почему оккупанты так жестоко убили двух пенсионеров, местные и родные понятия не имеют. Двое гражданских, безоружных, обычных работяг, которые просто шли с кастрюлей супа в печь. Разве только из-за злости и желания мести, рассуждает брат.
Это не единственный прецедент с пытками россиянами мирных жителей Мокреца, говорят правозащитники инициативы Трибунал для Путина.
Прокуратура Киевской области установила, что российский командир роты Антон Струев с другими солдатами в селе силой выбивал информацию из двух гражданских мужчин. Еще приказывал подчиненным военным убивать мирных, потому что те, по его словам, расходный материал.
Ему заочно сообщили о подозрении. И подобных историй в области много, подтверждают правозащитники. Чтобы помочь правоохранительной системе, они тоже документируют преступления российских войск в Украине и с юристами передают дела в Международный уголовный суд в Гааге.
Россияне совершили немало военных преступлений против мирного населения Украины. Ранее в МВД рассказали, сколько жертв среди гражданских из-за войны.
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