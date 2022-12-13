Хотіли лише розігріти суп та поїсти, але сталося жахливе… Окупанти закатували до смерті двох пенсіонерів у селі Мокрець

Вони хотіли просто розігріти баняк із супом, але російські окупанти схопили їх і закатували до смерті. Дедалі більше стає відомо про звірства російських солдатів, які відкриваються на деокупованих територіях.

Ця трагедія сталася у селі Мокрець на Київщині. Двоє пенсіонерів були знайдені вбитими, з численними травмами та кульовими пораненнями.

Історію, від якої холоне кров у жилах, рідні загиблих розповіли правозахисникам, які збирають для Гааги свідчення про воєнні злочини загарбників.

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Мешканець села Мокрець Андрій Отрух розповідає, як бачив, звідки їхали окупанти.

Далі село Бервиця, вони там окупувались. Їм було вигідно, бо село лісом оточене, вони в ньому переховувалися, — каже він.

На початку березня обстрілювали село. Про те, куди прилітало, досі красномовно говорять залатані стіни, дороги чи іржаві дірки у парканах. Били по мирних мешканцях.

Люди лишилися без газу, світла та зв’язку. А уже згодом росіяни окупували Мокрець і почали селитися по будинках. Селянам же довелося жити в погребах чи у сусідів. У декого після обстрілів будинки були зруйновані. Так сталося і з Миколиним.

Чоловік тимчасово переїхав до знайомого подружжя Любові й Анатолія Собчуків, які живуть глибше у селі. Додому повертався лише розігріти їжу. Адже вціліла стара пічка, яка і рятувала селян за відсутності світла й газу. Та одного дня, пішовши гріти суп, Микола з Анатолієм так і не повернулися.

— Перед цим, у суботу, ми сходили й зварили там борщ. Нам просто треба було розігріти його і взяти з собою їсти. Вони пішли, — згадує Любов Собчук.

Через два дні, обережно, бо ж можна натрапити на окупантів, знайшли тіла закатованих чоловіків. Їх російські військові кинули до погреба Миколиного будинку.

Андрій — двоюрідний брат Миколи — каже, що на тілах видно численні побої:

У брата від пупка до шиї розбита грудна клітина. Напевно, прикладами били. У Толіка череп розбитий. Кисті поломані, ноги теж.

— У нього знайшли паспорт, він був прострелений. На сходах ми знайшли три автоматні гільзи, — розповідає чоловік.

Чому окупанти так жорстоко вбили двох пенсіонерів, місцеві й рідні гадки не мають. Двоє цивільних, беззбройних, звичайних роботяг, які просто йшли із баняком супу до груби. Хіба тільки через злість і бажання помсти, міркує брат.

Про інші злочини росіян у селі Мокрець

Це не єдиний прецедент з катуваннями росіянами мирних жителів села Мокрець, кажуть правозахисники ініціативи Трибунал для Путіна.

Прокуратура Київщини встановила, що російський командир роти Антон Струєв з іншими солдатами у селі силою вибивав інформацію з двох цивільних чоловіків. Ще й наказував підлеглим військовим вбивати мирних, бо ті, за його словами, розхідний матеріал.

Йому заочно повідомлено про підозру. І подібних історій в області чимало, підтверджують правозахисники. Щоб допомогти правоохоронній системі, вони теж документують злочини російських військ в Україні та з юристами передають справи до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Росіяни скоїли чимало воєнних злочинів проти мирного населення України. Раніше в МВС розповіли, скільки жертв серед цивільних через війну.

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