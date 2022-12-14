Росіяни хочуть помсти: Херсон щодня закидують ракетами та з усіх видів озброєнь

Цей район у Херсоні називається Острів. По ньому росіяни гатять щодня. Коли люди з інших районів чують, що журналісти збираються їхати на Острів, вони кажуть: “Ну ви q відчайдухи!” Тому що ті, хто можуть сюди не їздити, намагаються цього не робити. Так уже впродовж дев’яти місяців.

Ситуація у Херсоні зараз

Сюди прилетіло в понеділок. Нині посеред звичайного херсонського двору стоять дві спалені автівки, а в сусідньому дитсадку, де, на щастя, не було малюків, вибуховою хвилею повибивало вікна. Гучно і в день зйомки.

Скло повилітало в людей, під’їзди розбиті, тепла немає вже давно. Певно, два місяці. Чекаю, виїжджатиму, — каже житель Херсона Віктор.

А це дорога вглиб Острова. Дроти обірвані, і лагодити їх поки вкрай небезпечно. Обстрілюють прямо посеред дня. І куди вгатить — невідомо. Колись цією дорогою люди потрапляли на елітні дачі. Нині сюди навідуються одиниці.

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Людмила і Анатолій свій будинок зводили п’ять років. Заселилися лише в січні.

Ми ще навіть нічого не доробили, хотіли заселитися, щоб мати щось своє, — розповідає жителька Херсона Людмила Верхогляд.

З одного боку озеро, з іншого — Дніпро. Те, що колись було курортом, нині сцена з фільму жахів.

Поки триває обстріл, краще великими дорогами не їздити. Тому під акомпанемент вибухів пробираємось вулицею Радісною до ще одного будинку. Його власники теж будували п’ять років — за всіма новітніми технологіями.

Житель Херсона Олександр Карпов показує, що залишилось від будинку:

Прилетіла міна в куток. Зайнявся дах, вигоріло все. Будинок гасили п’ять екіпажів. Cин будував для себе будинок, продав квартиру, машину, дачу та все, щоб побудувати його.

Кажуть, жахіття тут почалися саме з відступом росіян. Ті або хочуть помсти, або прагнуть налякати місцевих.

Херсон обстрілюють з усіх видів озброєння. Це і ствольна артилерія, і танки, і РСЗВ, і мінометні обстріли. Ми розуміємо: чим ближче до Дніпра, тим більша можливість потрапити під обстріл, — каже очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

І тихіше тут буде, каже очільник ОВА, коли росіян вдасться посунути кілометрів на 40. Тим часом херсонці до обстрілів звикають. І хоч зізнаються, що дуже страшно, та жити в окупації було морально куди гірше.

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