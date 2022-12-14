Камера з карематом: у Херсоні знайшли дитячу катівню та докази тортур

Нам складно та, навіть, страшно про це писати. Світ знає про звірства росіян у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Ізюмі, Маріуполі — і це ще не останні звістки з деокупованих територій. Та остання новина стала однією із найжахливіших, і українці прагнуть, аби ворог був покараний відповідно до його нелюдських злочинів.

У Херсонській області виявили катівні… для дітей. Про це на пресконференції журналістам заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

— Ми вперше зафіксували катування дітей. Я особисто побачив у Балаклії дві катівні, які знаходилися одна навпроти іншої, — звітує Дмитро Лубінець.

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За словами уповноваженого ВР з прав людини, один хлопець пробув у такій катівні Балаклії 90 днів. Він розповів, що окупанти катували його: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, кілька разів виводили на розстріл та стріляли поверх голови.

Я гадав, що це дно. Ні. Дно ми побачили у Херсоні. В одній з катівень ми виявили окрему камеру, де тримали дітей.

В області вже виявили десять катівень, чотири з яких — у самому Херсоні. За свідченнями людей, що перебували у цих катівнях, усі знали, що за стіною катують і дітей.

— Навіть самі окупанти називали те приміщення дитячою камерою. Єдине, чим відрізнялася така камера від іншої — на підлозі лежало три тоненьких каремати — для дітей.

Зафіксовано не лише факт катувань. Відомо, що дітям не давали води, практично не давали їжі, а також застосовували психологічний тиск.

Лубінець розповів, що одного 14-річного хлопця забрали до катівні за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. До таких “камер” потрапляли всі діти, які “чинили спротив” окупантам.

Нині росіяни мстять Херсону та його мешканцям за власну поразку та нещадно руйнують місто снарядами важкої зброї: що відбувається в місті — у нашому матеріалі.

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