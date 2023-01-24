Не в первый раз в Украине! Интервью с россиянами, которые пытали мирных людей в Харьковской области

В Украине впервые приговорили к реальному сроку наказания российских наемников из ПВК, которые воевали в составе оккупационной армии и пытали мирных людей. После освобождения Боровой в Харьковской области нашли глубокую яму, где военные преступники держали местных жителей без пищи и воды, издевались, выбивая показания об участниках АТО.

Несколько мужчин нашли убитыми. Но есть и те, кто чудом выжил. Позже Вооруженные силы Украины во время контрнаступления взяли в плен российских военных — потерпевшие узнали своих палачей. В суде преступники покаялись, теперь их могут обменять на украинских военнопленных.

Мы расскажем о российских оккупантах и о том, что они рассказали.

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Рассказ одного из пострадавших

Житель Харьковской области показывает яму, где его держали россияне. Он один из трех чудом выживших пострадавших. Согласился рассказать о плену. Имя мужчины не называем и не показываем лицо для его безопасности.

В дверь его квартиры оккупанты постучали 4 сентября.

Они сразу меня ударили, положили на пол, потом еще раз ударили, потом говорили: “Ты издевался над Донбассом восемь лет, теперь пришла твоя очередь”, — говорит мужчина.

Трое с автоматами перерыли всю квартиру, забрали ноутбук, телефон. Искали оружие и спрашивали, кого знает из АТОвцев. В яму везли с мешком на голове. Александра водили на допрос, избивали, а ночью светили в яму фонариком — проверяли, живой ли.

Его продержали в яме двое суток и отпустили. Александр до сих пор не может поверить, что выжил, ведь многие мужчины из плена живыми не вернулись. Когда освободили Боровую, одна местная жительница нашла в яме тело своего внука с 15 огнестрельными ранениями. А следователи обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, прикованных друг к другу наручниками.

О российских военных преступниках

Мучителей Александра и двух его односельчан поймали и доказали их вину. Россияне попали в плен во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Палачами оказались военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российского ГРУ, двое из них завербованы частной военной компанией Редут.

Четверо российских военнопленных содержатся в СИЗО до возможного обмена. Их осудили за нарушение законов и обычаев войны, за пытки гражданских каждый получил по 11 лет тюрьмы. Все четверо признали вину.

55-летний командир отделения Руслан Колесников из Ростова-на-Дону, завербованный частной военной компанией Редут еще в 2017 году, воевал в Сирии. За войну в Украине обещали 240 тыс. рублей в месяц, но полностью так и не выплатили.

— У нас сейчас, сами знаете, страна вся в долгах. Население обеднело, у всех по десять кредитов. Один кредит берут, чтобы расплатиться за другой, — говорит Руслан Колесников.

24 февраля в составе оккупационных войск вошел в Украину со стороны Беларуси. После побега из Киевской области россияне зашли уже в Харьковскую и там пытали людей.

Держал людей в яме по приказу командира. Наш командир уехал в Россию и назначил меня старшим командиром группы, — признается он.

Били в частности АТОвцев и тех, кто мог иметь о них информацию, говорит 46-летний Михаил Иванов. Он родом из Краснодара, также завербован ПВК Редут.

— Что вы делали с ним?

— Несколько раз ударили его.

— Чем?

— Кто молотком, кто руками. Деревянный молоток по ногам.

— А зачем?

— Чтобы поразговорчивее был.

Иванов в Украине не в первый раз. В 2014 году приехал добровольцем в Луганск.

Третий осужденный за пытки — Валентин Бич из Краснодара. У него уже была судимость. Он рассказывает, что бил людей деревянным молотком.

Четвертый — 42-летний Максим Вольвак из Воронежа. Родился в Луганской области, воевал на стороне России с 2014 года.

— Прощение хотел бы попросить за то, что так поступили. И вообще надо эту войну уже заканчивать, — начал говорить оккупант.

Все четверо обещают после обмена никогда не возвращаться в Украину, но некоторые из них уже не впервые приходят с оружием в руках на территорию нашей страны.

Украина делает все, чтобы наказать военных преступников. Ранее СБУ идентифицировала российских военных, причастных к удару по многоэтажке в Днепре.

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