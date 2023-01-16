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Каждый получит по заслуге! СБУ идентифицировала военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру 14 января

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 января 2023, 17:03
СБУ ідентифікувала військових РФ, які причетні до ракетного удару по Дніпру 14 січня

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