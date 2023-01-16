Каждый получит по заслуге! СБУ идентифицировала военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру 14 января

14 января Россия совершила массированную атаку на Украину. Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В результате разрушен целый подъезд. Погибли 40 человек, из них три ребенка. Ранения получили 75 человек. До сих пор разыскивают 46 жителей дома.

Это очередное военное преступление россиян и доказательство их террористического режима. Каждый преступник будет наказан. Для этого Украина делает все возможное.

Сегодня, 16 января, Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

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— Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя.

Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания.

Пусть каждый из тех, кто нажимает “пуск” и причастен к таким преступлениям, потом каждую минуту ждет возмездия. И оно обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его, — отметил глава СБУ Василий Малюк.

По фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки России.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич , 21.06.1971 года рождения;

, 21.06.1971 года рождения; командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич , 08.02.1987 года рождения;

, 08.02.1987 года рождения; начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков , 01.09.1978 года рождения;

, 01.09.1978 года рождения; штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич , 07.06.1982 года рождения;

, 07.06.1982 года рождения; штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар , 03.07.1985 года рождения;

, 03.07.1985 года рождения; инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Также в СБУ сообщили, что после осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет предъявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности.

После жестоких российских обстрелов мир стал более решительным в своей поддержке Украины. Ранее мы рассказывали о реакции мира на обстрел Днепра 14 января.

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Фото: Gauranitay Shulika