Каждый получит по заслуге! СБУ идентифицировала военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру 14 января

14 января Россия совершила массированную атаку на Украину. Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В результате разрушен целый подъезд. Погибли 40 человек, из них три ребенка. Ранения получили 75 человек. До сих пор разыскивают 46 жителей дома.
Это очередное военное преступление россиян и доказательство их террористического режима. Каждый преступник будет наказан. Для этого Украина делает все возможное.
Сегодня, 16 января, Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.
— Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя.
Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания.
Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно, чтобы ни один убийца не избежал наказания.
Пусть каждый из тех, кто нажимает “пуск” и причастен к таким преступлениям, потом каждую минуту ждет возмездия. И оно обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его, — отметил глава СБУ Василий Малюк.
По фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки России.
Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:
Также в СБУ сообщили, что после осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.
После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет предъявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления против Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности.
После жестоких российских обстрелов мир стал более решительным в своей поддержке Украины. Ранее мы рассказывали о реакции мира на обстрел Днепра 14 января.
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Фото: Gauranitay Shulika