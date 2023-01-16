Кожен отримає по заслузі! СБУ ідентифікувала військових РФ, причетних до ракетного удару по Дніпру 14 січня

14 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Як наслідок — зруйнований цілий під’їзд. Загинули 40 людей, з них — три дитини. Поранення дістали 75 людей. Досі розшукують 46 мешканців будинку.

Це черговий воєнний злочин росіян та доказ їхнього терористичного режиму. Кожен злочинець буде покараний. Для цього Україна робить усе можливе.

Сьогодні, 16 січня, Служба безпеки України повідомила, що ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру.

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— Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця.

Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно, щоб жоден убивця не уникнув покарання.

Нехай кожен із тих, хто натискає “пуск” та причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його, — зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

За фактами чергового воєнного злочину РФ слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки Росії.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович , 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар , 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген , 16.06.1980 року народження.

Також у СБУ повідомили, що після огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.

Зараз тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

Після жорстокого російського обстрілу світ став рішучіший у своїй підтримці України. Раніше ми розповідали про реакцію світу на обстріл Дніпра 14 січня.

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Фото: Gauranitay Shulika