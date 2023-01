Дайте їм те, що треба для перемоги! Реакція світу на моторошний удар по Дніпру

Через російську агресію жахливі руйнування продовжуються, а мирні люди гинуть у своїх домівках. Нещодавно, після “прильоту” російської ракети в житловий будинок у Дніпрі, українці знову відчули пекучий біль одне одного.

Під завалами опинилися мешканці цілого під’їзду. Станом на 16 січня загинуло 35 осіб — серед них двоє дітей, а травмовано 75. Доля ще 35 мешканців будинку лишається невідомою. Рятувальники продовжують працювати безупину, в надії знайти ще когось живого.

Такий терор неможливо пропустити повз та забути, а як відреагувала на нього міжнародна спільнота та світові лідери? Хто з них підтримав Україну теплими словами, а хто — рішучими закликами до дій, читай у матеріалі.

Як відреагував Європарламент та країни Європи

Колишній прем’єр-міністр Бельгії та європарламентар Гі Вергофстадт закликав Захід рішуче відповісти на російський терор: радикально посилити санкції проти РФ та надіслати Україні заморожені гроші російського Центрального банку.

Після сьогоднішньої терористичної атаки Росії відмовмося від додаткових санкцій і перейдімо до одного:

— проти всіх західних компаній і осіб, які мають справу з Росією;

— список Навального з 6700 наближених до Путіна;

— надішліть заморожені €300 млрд російського ЦБ прямо в Україну! — написав Вергофстадт у своєму Twitter та додав фото понівеченої будівлі у Дніпрі.

After Russia’s terror attack today, let’s give up on incremental sanctions & go for one set:



– against all western companies & individuals who deal with Russia;

– Navalny’s list of 6.700 Putin cronies;

– Send the frozen €300 billion of Russian Central Bank directly to Ukraine! pic.twitter.com/oqlw38G2jX — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 14, 2023

Екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс обурився, що західне озброєння надходить в Україну надто повільно і не в тих обсягах, які могли б зупинити напади Росії. Його висловлювання в Twitter стало доволі рішучим та однозначним.

Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, не можуть отримати танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд.

#Russia’s Nazis can bomb Kyiv with impunity, but Ukrainians can’t get long-range artillery, can’t get tanks and fighter jets to liberate occupied and annexed territories, because someone thinks it might be provokative? Absurd. #FreeLeopards, #ATACMS. pic.twitter.com/7A4J9jWuQs — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 14, 2023

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький теж висловив підтримку Україну в Twitter та закликав міжнародну спільноту до дій.

Росія навмисно продовжує скоювати воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти зараз і змусити їх зупинитися.

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.



Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023

Як відреагували країни G7

США

Адміністрація президента Сполучених Штатів засудила російські атаки 14 січня та знищення цілого під’їзду житлового будинку у Дніпрі. Американський телеканал CNN поширив коментар представника Білого дому.

Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення.

У заяві також зазначили, що США продовжить роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за усі їхні злочини.

Не менш рішуче відповів старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро. Він присвятив трагедії в Дніпрі не один твіт, де засудив терористичні дії окупантів та закликав світ надати Україні необхідні інструменти для перемоги.

Цьому можна було запобігти. Треба було запобігти. Надішліть в Україну танки, F-16, ATACMS. Просто дайте їм те, що їм потрібно для перемоги! Зупиніть російський тероризм.

This could have been prevented. It should have been prevented. Send Ukraine tanks, F-16s, ATACMS. Just give them what they need to win already! Stop Russian terrorism pic.twitter.com/Zs2YFAe5FT — Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023

Велика Британія

Британський посол в Україні Мелінда Сімонс заявила, що Росія хоче зруйнувати намір українців жити вільно, про що написала допис у Twitter.

Український народ бореться за справедливий і міцний мир, бореться за своє існування, за своє право жити вільно. Росія націлилася на них безпосередньо за те, що вони хочуть цього.

???????? people are fighting for a just and lasting peace, they are fighting for their existence, for their right to live free. ???????? targets them directly for wanting these things. pic.twitter.com/fODNffW77O — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2023

Канада

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав російські атаки по Дніпру “підлими та огидними” та засудив акт насильства з боку РФ.

Атаки Росії на житлові будинки в Дніпрі є підлими, огидними та абсолютно неприйнятними. Канада однозначно засуджує це насильство — ми стоїмо з народом України й будемо продовжувати забезпечувати йому необхідну підтримку.

Russia’s attacks on residential buildings in Dnipro, Ukraine are despicable, abhorrent, and completely unacceptable. Canada condemns this violence unequivocally – we stand with the people of Ukraine, and we’ll continue to make sure they have the support they need. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 14, 2023

Німеччина

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що після атаки 14 січня росіян необхідно притягнути до відповідальності. Також, що Німеччина твердо стоїть на боці України й підтримує її у військовій, економічній, гуманітарній та політичній сферах.

Відповідальні за ці злочини мають бути притягнуті до відповідальності — від російських солдатів, які ґвалтують та обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, яке віддає накази.

Відтак, терор у Дніпрі став однією з причин, чому міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок завтра вирушає до Гааги.

Die Verantwortlichen für diese Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden – von russischen Soldaten, die vergewaltigen & Raketen auf Wohnhäuser in #Dnipro schießen, bis zur Führung, die diese Verbrechen befiehlt – auch deswegen reist @ABaerbock morgen nach Den Haag. 2/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 15, 2023

Після масованої атаки на житлову багатоповерхівку у мережі з’явилося чимало фотографій з руйнуваннями, загиблими та постраждалими.

