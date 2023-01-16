Війна в Україні

Дайте їм те, що треба для перемоги! Реакція світу на моторошний удар по Дніпру

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 16 Січня 2023, 12:00
дніпро
Фото: ДСНС/Facebook

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