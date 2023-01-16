Криків більше не чути… Що відбувається на місці ракетного удару в Дніпрі

14 січня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд, а люди опинилися під завалами. Рятувальна операція триває досі. У Дніпрі триденна жалоба. Що зараз відбувається на місці трагедії в Дніпрі, дивись у нашому матеріалі.

Дніпро: загиблі та що зараз відбувається на місці трагедії

Теракт, вчинений росіянами, забрав життя вже 40 людей, серед них двоє — діти. Ще 75 людей травмовані та поранені, вважаються зниклими безвісти понад 30 людей. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Сотні рятувальників працюють без перепочинку, щоб знайти під завалами живих.



В ефірі телемарафону журналістка Анастасія Невірна розповіла про результати другого пошукового дня. На місці трагедії перебуває дуже багато людей. У повітрі панує запах гару і заспокійливого.

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Рятувальники періодично оголошують хвилини тиші — вони тут найстрашніші, бо спочатку з-під завалів лунало багато криків, нині ж страшно, бо криків уже не чути.

Завали розбирають вручну, щоб не завдати шкоди тим, хто може під ними перебувати. Загасити повністю пожежу вдалося лише за добу. Під’їзди, які вціліли, доведеться відселити. Біль в очах людей, що це пережили, невимовний.

Я була під стінкою, все літало по квартирі, такої кількості скла я ніколи в житті не бачила, — каже мешканка зруйнованого будинку Лідія Нікуліна.

40 із 75 постраждалих госпіталізовані, з них семеро дітей. Найважчою пацієнткою є дев’ятирічна дівчинка, за її життя борються лікарі. У дівчинки перелом двох стегон, струс мозку, уламкові травми правої гомілки.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 14 січня

Останньою цифрою загиблих є 40 людей, вона зростає щогодини. Світлина дівчини, що сиділа на руїнах будинку, облетіла мережу. Коли її рятували, вона нічого не знала про долю своїх батьків. Нині стало відомо, що батьки загинули.

Доля ще 35 мешканців будинку досі невідома. На місці трагедії, окрім рятувальників, працюють і волонтери. Можливо, сьогодні до вечора розбір завалів завершиться.

Місцеві згуртувалися з перших хвилин. Люди працюють разом, несуть останні гроші й усе найнеобхідніше для постраждалих. Допомагають навіть діти та літні люди.

Зараз немає потреби нести щось до місця трагедії.

Раніше ми розповідали про реакцію світу на ракетний удар по Дніпру.

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