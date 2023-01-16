Криків більше не чути… Що відбувається на місці ракетного удару в Дніпрі

14 січня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд, а люди опинилися під завалами. Рятувальна операція триває досі. У Дніпрі триденна жалоба. Що зараз відбувається на місці трагедії в Дніпрі, дивись у нашому матеріалі.
Теракт, вчинений росіянами, забрав життя вже 40 людей, серед них двоє — діти. Ще 75 людей травмовані та поранені, вважаються зниклими безвісти понад 30 людей. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Сотні рятувальників працюють без перепочинку, щоб знайти під завалами живих.
В ефірі телемарафону журналістка Анастасія Невірна розповіла про результати другого пошукового дня. На місці трагедії перебуває дуже багато людей. У повітрі панує запах гару і заспокійливого.
Рятувальники періодично оголошують хвилини тиші — вони тут найстрашніші, бо спочатку з-під завалів лунало багато криків, нині ж страшно, бо криків уже не чути.
Рятувальники періодично оголошують хвилини тиші — вони тут найстрашніші, бо спочатку з-під завалів лунало багато криків, нині ж страшно, бо криків уже не чути.
Завали розбирають вручну, щоб не завдати шкоди тим, хто може під ними перебувати. Загасити повністю пожежу вдалося лише за добу. Під’їзди, які вціліли, доведеться відселити. Біль в очах людей, що це пережили, невимовний.
Я була під стінкою, все літало по квартирі, такої кількості скла я ніколи в житті не бачила, — каже мешканка зруйнованого будинку Лідія Нікуліна.
Я була під стінкою, все літало по квартирі, такої кількості скла я ніколи в житті не бачила, — каже мешканка зруйнованого будинку Лідія Нікуліна.
40 із 75 постраждалих госпіталізовані, з них семеро дітей. Найважчою пацієнткою є дев’ятирічна дівчинка, за її життя борються лікарі. У дівчинки перелом двох стегон, струс мозку, уламкові травми правої гомілки.
Останньою цифрою загиблих є 40 людей, вона зростає щогодини. Світлина дівчини, що сиділа на руїнах будинку, облетіла мережу. Коли її рятували, вона нічого не знала про долю своїх батьків. Нині стало відомо, що батьки загинули.
Фото: Громадське
Доля ще 35 мешканців будинку досі невідома. На місці трагедії, окрім рятувальників, працюють і волонтери. Можливо, сьогодні до вечора розбір завалів завершиться.
Місцеві згуртувалися з перших хвилин. Люди працюють разом, несуть останні гроші й усе найнеобхідніше для постраждалих. Допомагають навіть діти та літні люди.
Зараз немає потреби нести щось до місця трагедії.
Раніше ми розповідали про реакцію світу на ракетний удар по Дніпру.
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