Пытали током, душили пакетом и били дубинками — младший сержант о пережитой жестокости россиян

Пытали током, душили пакетом и одновременно били дубинками по всему телу. Дмитрий Рашкевич почти полгода пробыл в плену россиян в оккупированном Бердянске. До этого мужчина успел два месяца проработать под прикрытием под носом у оккупантов, собирая данные для Вооруженных сил Украины.

Читай историю Дмитрия Рашкевича о невероятной жестокости, которую удалось пережить.

Пережил пытки и плен — история Дмитрия Рашкевича

Свой рассказ Дмитрий начинает с того, как российские оккупанты сняли с него штаны и прицепили провода, а затем включили ток. Он — младший сержант, которому удалось выдержать жестокие пытки в течение пяти месяцев.

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Когда ты слышишь, как насилуют женщину, ты этого не можешь понять, это разочаровывает в мире. Не знаю что с ней, надеюсь, что у нее все хорошо, но я перестал слышать ее через три дня.

С 2017-го года Дмитрий служит в инженерных войсках и за это время успел побывать в зоне ООС, на Донбассе. За семь месяцев до начала полномасштабной войны он вместе с собратьями прибыл на ротацию в один из поселков Запорожской области.

Дмитрий вспоминает, что до 24-го февраля не верил, что Россия решится напасть на суверенную Украину.

За неделю до начала я шутил, что главное, чтобы не во время моего наряда началось. В четыре утра меня будят, тревога, ракеты летят.

В первые дни полномасштабной войны поселок, где находился Дмитрий, попал в окружение россиян. Единственным путём для военных стала эвакуация под видом гражданских лиц к оккупированному Бердянску.

Уже там военный связался с нашими защитниками и собирал данные о вражеской армии и коллаборантах. Его партизанское сотрудничество длилось два месяца. Пока в апреле к Дмитрию не обратились его собратья.

Они попросили помощи, чтобы попасть в Бердянск. Я создал карту, куда идти и где ставить технику.

Как попал в плен

Как оказалось, это была ловушка. На месте встречи Дмитрия схватили российские оккупанты, надели на голову мешок и отвезли в полицейский участок. Уже там выяснилось, что россияне пытками заставили собратьев Дмитрия выйти с ним на связь.

В отделении оккупанты начали допрашивать пленника и пытались получить от него признание, что он военнослужащий ВСУ.

Плотнее привязали руки и ноги к стулу. Затем включали ток, били дубинками по ребрам, шее, плечам, спине. Надевали пакет на голову и душили, я терял сознание.

Дмитрию сломали нос и выбили зубы. Затем разблокировали его телефон и нашли фото в украинской форме. Три с половиной месяца мужчина пробыл в бердянской колонии. За это время успел увидеть там десятки гражданских людей — бизнесменов, журналистов, горожан.

После Бердянска российские оккупанты перевезли Дмитрия во временно оккупированный Севастополь, где он пробыл вплоть до освобождения.

Тебя взяли и вытряхнули из тела. Даже сейчас не могу описать эмоции, начинаю их переживать снова, чувствую легкость и понимание, что все осталось позади.

После реабилитации Дмитрий Рашкевич планирует вернуться в строй и работать в аэроразведке. А после победы обязательно сыграет свадьбу с любимой.

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