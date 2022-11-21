Рассказы

Пытали током, душили пакетом и били дубинками — младший сержант о пережитой жестокости россиян

Назар Бурхан 21 ноября 2022, 22:00
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