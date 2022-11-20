Рассказы

Самое страшное сейчас – выбирать, кому поможешь: история реаниматолога из Киевской области

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 ноября 2022, 20:00
Юрій Мінчук

Больше новостей
Герпес
Простуда, которая возвращается снова и снова: что такое герпес и как от него избавиться
дрон-камікадзе
Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Ближайшие к Украине аэропорты
Ближайшие к Украине аэропорты: страны-соседки, из которых можно добраться в любую точку мира
Смотреть больше

Материалы по теме

дрон-камікадзе
Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Не повернувся з-за кордону до війни
Не вернулся из-за границы? Тогда получай наказание… или нет? Что будет с мужчинами, которые выехали из Украины еще до войны
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН

Видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:14
Якою буде погода взимку
Ударят ли морозы зимой? Какая будет погода следующие три месяца в Украине
Самое страшное сейчас – выбирать, кому поможешь: история реаниматолога из Киевской области
Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна
Декларація про український повітряний щит: що це таке
Декларация про украинский воздушный щит — что это такое и для чего нужно
0:05:18
єОселя
Максимально лояльные условия: ипотека 3% от єОселя. Кто может получить жилье и какие требования
Добровільна евакуація з Миколаївської та Херсонської областей
Государство обо всем позаботится — рассказываем о добровольной эвакуации из Николаевской и Херсонской областей
Чи зменшиться кількість годин без світла — енергетики про можливі графіки
Часов без света станет меньше? Энергетики объяснили, изменится ли график отключения электроэнергии
Бахмут
Тактика выжженной земли от врага: что происходит сейчас в Бахмуте и как ВСУ продолжают защищать город
0:04:26
Деокупована Херсонщина
Убегая, россияне разрушили все… Репортаж с деоккупированной Херсонской области
Больше видео
Історія адвокатки
Читать дальше
Потерпевшие теряли сознание, а ей угрожали: история адвоката, которая защищает жертв домашнего насилия

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь