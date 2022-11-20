Самое страшное сейчас – выбирать, кому поможешь: история реаниматолога из Киевской области

Свою работу анестезиолог-реаниматолог Юрий Минчук сравнивает с полетом самолета. Мужчина уверен, что важнее всего “взлет и посадка”, а также современное оборудование.

Однако после 24 февраля появились новые правила игры за жизнь, а еще один компонент на поле медицинского боя оказался самым важным — отвага.

Это должен был быть его выходной, но утренние взрывы российских снарядов внесли коррективы в график врачебных дежурств. Он буднично оделся и пошел на работу после звонка.

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Был звонок с работы: нужно ехать в сторону Жашкова, забрать тяжелого ребенка. Там обстрелы и все боятся, — делится Юрий воспоминаниями.

В составе неонатологической бригады мужчина отправился на свой первый выезд во время полномасштабной войны. Нужно было забрать в больницу недоношенного младенца.

Мать была только после операции, поэтому папа ребенка должен был остаться с ней. А малыш, у которого были расстройства дыхания, поехал в больницу вместе с Юрием.

Мы забрали младенца на кислородной поддержке в реанимобиле. И так в боксе привезли ребенка к нам в отделение.

Родная для Юрия вторая областная детская больница в Белой Церкви стала убежищем для большого количества детей с заболеваниями разного уровня сложности. Особенно возросло колличество маленьких пациентов после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Первые недели были пронизаны постоянными выездами, операциями и ночевками в помещении больницы. Но мыслей уехать не было, несмотря на понимание, что оккупация может прийти очень быстро — звуки взрывов и обстрелов приближались каждый день. Ожидание новых пациентов и чувство собственной ответственности побеждало страх.

Я знал, что мое место здесь. Как бы ни было страшно.

Говорят, забыть, что сейчас идет война, сложно. Но когда начиналась очередная операция, требовавшая максимальной концентрации внимания на больном, все взрывы, обстрелы и сирены отходили в фоновый режим. На первом плане всегда был маленький человек, который ведет борьбу за свою жизнь.

Единственное, что могло тревожить Юрия, так это мысли о том, хватит ли ресурсов на всех. Не столкнется ли он с теми же вопросами, что и медики на передовой?

Самое страшное, с чем сейчас приходится сталкиваться врачам в самых горячих точках, это выбирать. Выбирать, кому помочь, а кому — уже нет, потому что у тебя просто недостаточно медикаментов.

Однако ему то и дело удавалось спасти очередную жизнь, пока украинские защитники отгоняли российских оккупантов от столицы и области. Пока продолжались ожесточенные бои, медики пытались максимально обезопасить пациентов, оборудовав бомбоубежище и коридоры для пациентов.

Новые реалии диктовали не только новые правила, но и собственные ощущения и мысли. Юлий делится, что только во время полномасштабной войны осознал свою силу и понял, что ее нужно наращивать.

— Когда учился в школе, думал: “Кто на нас может напасть? Время войн осталось в учебниках по истории”.

Вообще верил, что люди — это не просто homo sapiens, а homo humanus — добрые! Ошибался.

Врач добавляет, что также работает эта логика и с украинскими областями и городами. Каждый населенный пункт должен знать, в чем его мощь и изо всех сила наращивать ее, чтобы наша страна становилась мощнее.

Новость о неизлечимой болезни шокирует человека и его родственников. Они часто отчаиваются и не знают, что делать. Особенно усложняется ситуация, когда вокруг начинает все взрываться от вражеских снарядов. Читай историю врача паллиативной медицины о работе и войне.

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Фото: Дмитрий Неволин/ Факты ICTV.Здоровье