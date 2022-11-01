“Когда я буду умирать, ты будешь рядом?” — история врача паллиативной медицины о работе и войне

Новость о неизлечимой болезни шокирует человека и его родственников. Они отчаиваются и не знают, что делать. Иногда больным приходится мучиться и проводить свои последние дни в адской боли, но качественная паллиативная помощь может облегчить их состояние.

Она не вылечит больных, но поможет прожить их последние годы, месяцы или дни без боли и даже с планами и желаниями.

О паллиативной медицине, работе врачей и истории пациентов рассказала Зоя Максимова для Яны Осадчей из УП. Життя. Зоя заведует паллиативным отделением в одной из частных клиник Киева и волонтерит в благотворительном фонде Свої.

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Что такое паллиативная медицина

Паллиативную помощь оказывают человеку, у которого диагностировали неизлечимую болезнь: онкологию, инсульт, хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, деменцию, болезнь Альцгеймера и другие.

Такое лечение направлено на то, чтобы облегчить страдание пациента и уменьшить его боль.

— Это отрасль, которая занимается контролем симптомов и качеством жизни человека. Она начинается с момента установления диагноза неизлечимой болезни или угрожающей жизни болезни и продолжается до момента смерти пациента, — отмечает врач.

В паллиативную помощь в Украине входит:

респираторная поддержка, оказание кислородных концентратов (если у человека падает сатурация, и он задыхается);

контроль питания (если человек не может есть, глотать);

обезболивание, в частности сильнодействующими опиоидными анальгетиками;

контроль психологического состояния (справляется ли пациент своими силами, могут ли ухаживать за ним родные, или ему нужно в хоспис).

Также паллиативную помощь могут оказывать параллельно с другим диагнозом, например, онкологией. Химиотерапия имеет некоторые негативные последствия, такие, как тошнота, судороги и т.д. Некоторые пациенты не могут с ним справиться и отказываются от необходимого лечения.

Если человек терпит, он тратит силы на борьбу не с болезнью, а с болью, — отмечает Зоя Максимова.

Иногда людям трудно получить обезболивающее, ведь многие врачи полагают, что пациенты станут зависимыми. Но Зоя уверена, что человек с тяжелым диагнозом имеет право на жизнь без боли и хорошие условия.

Паллиатив — это о качестве жизни, чтобы пациент мог чувствовать себя человеком. Такая помощь должна быть доступна, — говорит она.

Как получить паллиативную помощь

Такая помощь в нашей стране входит в список услуг, оплачиваемых по программе медицинских гарантий. В Украине существует два типа паллиативной помощи: мобильная — обслуживание больных дома и стационарная — в больнице.

Паллиативная помощь, которую оказывают дома, значительно дешевле, и она финансируется государством более чем на 80%. Стационарная более дорогая, ее обеспечивают на 50%, остальное предоставляют волонтеры и благотворительные фонды.

Предоставление паллиативной помощи регулируется приказом Министерства здравоохранения №13-08 от 2020 года. Чтобы ее получить, нужно обратиться к семейному врачу. Он выдает направление в ближайшую мобильную службу.

Если медучреждение имеет контракт с НСЗУ, врачи должны раз в неделю позвонить пациенту и спросить о состоянии дел. Раз в месяц врач должен навестить больного.

Люди могут обратиться за направлением в ближайшее заведение первичной помощи. Адрес таких заведений в конкретной области или городе можно получить по телефону контакт-центра 16-77. Врачи мобильной помощи могут выписать “розовый” рецепт обезболивающего.

Его могут даже выписать даже на имя родственников. Но тогда придется покупать препараты за свой счет.

Также могут направить на лечение в медучреждение. Но стационары почти постоянно переполнены, иногда люди встают в очередь, чтобы туда попасть. Поэтому создают частные центры паллиативной помощи.

Эта помощь может продолжаться долго. По словам врача, миссия паллиатива состоит в том, чтобы человек сохранил достоинство до последнего вдоха и имел право на жизнь без боли.

Истории пациентов

Иногда сильная боль может довести больного до самоубийства. К сожалению, врачи не всегда выписывают сильные обезболивающие. Зоя Максимова рассказывает историю пациентки, которой врач не выписывал морфий, потому что боялся, что она станет зависимой. Родные не могли ничего сделать с ее болью. Тогда больная совершила самоубийство, ведь у нее просто не было сил больше терпеть.

Женщина кричала, ей было жаль своих сына и внука, которые видели, как она страдает, и не могли ей ничем помочь, — рассказывает врач.

В то же время она говорит, что правильная доза обезболивающего может вернуть желание к жизни.

— К моему знакомому семейному врачу ходил дедушка, который постоянно говорил, что хочет умереть. У него онкозаболевание, ему назначили одну дозу морфия в день, которой было мало. Врач откорректировал обезболивающее, чтобы в крови пациента была постоянная концентрация препарата. Качество жизни дедушки улучшилось. У него появились планы и желание жить, — говорит медик.

Война и паллиативная помощь

Зоя Максимова рассказывает, что видела много тяжелобольных пациентов в 2014 году. Сейчас многих больных покинули родственники, выехавшие за границу. Однажды в ее отделение попала женщина, которая пролежала на полу своей квартиры три дня. У нее закружилась голова, она упала и сломала шейку бедра. Хорошо, что ее решила навестить соседка.

В помощи нуждаются не только пожилые люди. Также много раненых военных, было много пациентов из Бучи. По словам врача, у этих людей было тяжелое моральное состояние. Они боялись, что не хватит обезболивающего и придется терпеть адскую боль. Также приезжают многие переселенцы, чьи истории разрывают сердце.

27-летняя Светлана приехала в Киев из Бахмута. У женщины был рак молочной железы с метастазами в кости и сильным болевым синдромом. Ее дом, где она проживала с шестилетним сыном Давидом, разбомбили. Из-за стресса ее состояние ухудшилось. Врач назначила обезболивающий пластырь. Тогда жизнь Светланы немного улучшилась, она даже готовила сына к школе. Однако, к сожалению, до 1 сентября не дожила.

Она записала для Давида видео, где рассказывает, как сильно его любит и что всегда будет рядом с ним, чтобы он о ней помнил и не обижался.

— У нас растрогалось все отделение, — вспоминает врач. Сейчас о мальчике заботится бабушка, они готовятся уехать за границу.

Врачи пытаются улучшить жизнь пациентов, они исполняют их желания. Одна женщина очень просила патриотический маникюр, другая хотела встретиться с радиоведущей Соней Сотник. И это удалось сделать.

— У нас в отделении был концерт группы Там, де ми, они пели в палате пациентки, которая не могла дойти до зала, — рассказывает Зоя.

Родные благодарят врачей. Те долго не могли понять, за что, ведь не удалось спасти больных. Однако потом поняли: важно, чтобы человек достойно ушел из жизни, а не в адской боли. Зоя даже подружилась с некоторыми пациентами, тяжело было, когда они умирали.

— Пациенты спрашивают: “Когда я буду умирать, ты будешь рядом?” Моя задача — быть рядом и облегчать то, что я могу. Ты не можешь не стать другом такому пациенту, если качественно его сопровождаешь, — говорит она.

Врачи – одни из героев этой войны. Они делают все, что спасти раненых. Раньше мы рассказывали историю фельдшера Богдана Колодича, спасавшего людей из-под обстрелов.

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