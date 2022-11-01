“Когда я буду умирать, ты будешь рядом?” — история врача паллиативной медицины о работе и войне

Новость о неизлечимой болезни шокирует человека и его родственников. Они отчаиваются и не знают, что делать. Иногда больным приходится мучиться и проводить свои последние дни в адской боли, но качественная паллиативная помощь может облегчить их состояние.
Она не вылечит больных, но поможет прожить их последние годы, месяцы или дни без боли и даже с планами и желаниями.
О паллиативной медицине, работе врачей и истории пациентов рассказала Зоя Максимова для Яны Осадчей из УП. Життя. Зоя заведует паллиативным отделением в одной из частных клиник Киева и волонтерит в благотворительном фонде Свої.
Паллиативную помощь оказывают человеку, у которого диагностировали неизлечимую болезнь: онкологию, инсульт, хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, деменцию, болезнь Альцгеймера и другие.
Такое лечение направлено на то, чтобы облегчить страдание пациента и уменьшить его боль.
— Это отрасль, которая занимается контролем симптомов и качеством жизни человека. Она начинается с момента установления диагноза неизлечимой болезни или угрожающей жизни болезни и продолжается до момента смерти пациента, — отмечает врач.
В паллиативную помощь в Украине входит:
Также паллиативную помощь могут оказывать параллельно с другим диагнозом, например, онкологией. Химиотерапия имеет некоторые негативные последствия, такие, как тошнота, судороги и т.д. Некоторые пациенты не могут с ним справиться и отказываются от необходимого лечения.
Если человек терпит, он тратит силы на борьбу не с болезнью, а с болью, — отмечает Зоя Максимова.
Если человек терпит, он тратит силы на борьбу не с болезнью, а с болью, — отмечает Зоя Максимова.
Иногда людям трудно получить обезболивающее, ведь многие врачи полагают, что пациенты станут зависимыми. Но Зоя уверена, что человек с тяжелым диагнозом имеет право на жизнь без боли и хорошие условия.
Паллиатив — это о качестве жизни, чтобы пациент мог чувствовать себя человеком. Такая помощь должна быть доступна, — говорит она.
Паллиатив — это о качестве жизни, чтобы пациент мог чувствовать себя человеком. Такая помощь должна быть доступна, — говорит она.
Фото: Zoya Maximova / Facebook
Такая помощь в нашей стране входит в список услуг, оплачиваемых по программе медицинских гарантий. В Украине существует два типа паллиативной помощи: мобильная — обслуживание больных дома и стационарная — в больнице.
Паллиативная помощь, которую оказывают дома, значительно дешевле, и она финансируется государством более чем на 80%. Стационарная более дорогая, ее обеспечивают на 50%, остальное предоставляют волонтеры и благотворительные фонды.
Предоставление паллиативной помощи регулируется приказом Министерства здравоохранения №13-08 от 2020 года. Чтобы ее получить, нужно обратиться к семейному врачу. Он выдает направление в ближайшую мобильную службу.
Если медучреждение имеет контракт с НСЗУ, врачи должны раз в неделю позвонить пациенту и спросить о состоянии дел. Раз в месяц врач должен навестить больного.
Если медучреждение имеет контракт с НСЗУ, врачи должны раз в неделю позвонить пациенту и спросить о состоянии дел. Раз в месяц врач должен навестить больного.
Люди могут обратиться за направлением в ближайшее заведение первичной помощи. Адрес таких заведений в конкретной области или городе можно получить по телефону контакт-центра 16-77. Врачи мобильной помощи могут выписать “розовый” рецепт обезболивающего.
Его могут даже выписать даже на имя родственников. Но тогда придется покупать препараты за свой счет.
Его могут даже выписать даже на имя родственников. Но тогда придется покупать препараты за свой счет.
Также могут направить на лечение в медучреждение. Но стационары почти постоянно переполнены, иногда люди встают в очередь, чтобы туда попасть. Поэтому создают частные центры паллиативной помощи.
Эта помощь может продолжаться долго. По словам врача, миссия паллиатива состоит в том, чтобы человек сохранил достоинство до последнего вдоха и имел право на жизнь без боли.
Иногда сильная боль может довести больного до самоубийства. К сожалению, врачи не всегда выписывают сильные обезболивающие. Зоя Максимова рассказывает историю пациентки, которой врач не выписывал морфий, потому что боялся, что она станет зависимой. Родные не могли ничего сделать с ее болью. Тогда больная совершила самоубийство, ведь у нее просто не было сил больше терпеть.
Женщина кричала, ей было жаль своих сына и внука, которые видели, как она страдает, и не могли ей ничем помочь, — рассказывает врач.
Женщина кричала, ей было жаль своих сына и внука, которые видели, как она страдает, и не могли ей ничем помочь, — рассказывает врач.
В то же время она говорит, что правильная доза обезболивающего может вернуть желание к жизни.
— К моему знакомому семейному врачу ходил дедушка, который постоянно говорил, что хочет умереть. У него онкозаболевание, ему назначили одну дозу морфия в день, которой было мало. Врач откорректировал обезболивающее, чтобы в крови пациента была постоянная концентрация препарата. Качество жизни дедушки улучшилось. У него появились планы и желание жить, — говорит медик.
Зоя Максимова рассказывает, что видела много тяжелобольных пациентов в 2014 году. Сейчас многих больных покинули родственники, выехавшие за границу. Однажды в ее отделение попала женщина, которая пролежала на полу своей квартиры три дня. У нее закружилась голова, она упала и сломала шейку бедра. Хорошо, что ее решила навестить соседка.
В помощи нуждаются не только пожилые люди. Также много раненых военных, было много пациентов из Бучи. По словам врача, у этих людей было тяжелое моральное состояние. Они боялись, что не хватит обезболивающего и придется терпеть адскую боль. Также приезжают многие переселенцы, чьи истории разрывают сердце.
27-летняя Светлана приехала в Киев из Бахмута. У женщины был рак молочной железы с метастазами в кости и сильным болевым синдромом. Ее дом, где она проживала с шестилетним сыном Давидом, разбомбили. Из-за стресса ее состояние ухудшилось. Врач назначила обезболивающий пластырь. Тогда жизнь Светланы немного улучшилась, она даже готовила сына к школе. Однако, к сожалению, до 1 сентября не дожила.
Она записала для Давида видео, где рассказывает, как сильно его любит и что всегда будет рядом с ним, чтобы он о ней помнил и не обижался.
Она записала для Давида видео, где рассказывает, как сильно его любит и что всегда будет рядом с ним, чтобы он о ней помнил и не обижался.
— У нас растрогалось все отделение, — вспоминает врач. Сейчас о мальчике заботится бабушка, они готовятся уехать за границу.
Врачи пытаются улучшить жизнь пациентов, они исполняют их желания. Одна женщина очень просила патриотический маникюр, другая хотела встретиться с радиоведущей Соней Сотник. И это удалось сделать.
— У нас в отделении был концерт группы Там, де ми, они пели в палате пациентки, которая не могла дойти до зала, — рассказывает Зоя.
Родные благодарят врачей. Те долго не могли понять, за что, ведь не удалось спасти больных. Однако потом поняли: важно, чтобы человек достойно ушел из жизни, а не в адской боли. Зоя даже подружилась с некоторыми пациентами, тяжело было, когда они умирали.
— Пациенты спрашивают: “Когда я буду умирать, ты будешь рядом?” Моя задача — быть рядом и облегчать то, что я могу. Ты не можешь не стать другом такому пациенту, если качественно его сопровождаешь, — говорит она.
Врачи – одни из героев этой войны. Они делают все, что спасти раненых. Раньше мы рассказывали историю фельдшера Богдана Колодича, спасавшего людей из-под обстрелов.
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