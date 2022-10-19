Расстреливали “зеленые коридоры” и грозились нас взорвать: фельдшер рассказал, как он спасал людей из-под обстрелов

После начала полномасштабной войны многие украинские медики прошли школу молодого бойца: под взрывами выполняли свои обязанности и спасали гражданских с первой минуты опасности. Так что нам следует узнавать истории наших медиков, героев и суперлюдей.

Фельдшер безотлагательной медицинской помощи Богдан Колодич работает в Киевской области. Его наградили медалью За спасенную жизнь, потому что история мужества мужчины поражает.

Богдану и его коллегам угрожали, их машину обстреливали, а пациентов вывозили из-под российских обстрелов. И это, признается мужчина, самое страшное на его памяти. Но медики продолжали спасать гражданских.

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— Когда мы 24 февраля приехали на работу, никто не знал, к чему готовиться. Но комплектовали бригады по максимуму.

Эмоционально стало очень тяжело. Почти на каждый вызов ехали со страхом, в стрессе.

Уже через короткое время бригады начали выезжать за ранеными. Сам мужчина признается: сначала с прямыми пулевыми или осколочными ранениями привозили на блокпосты, а уже медики забирали их. А потом бригады начали выезжать гуманитарными конвоями по области.

Расстрелы “зеленых коридоров”

Мужчина рассказывает, как во время одного “зеленого коридора”, когда вывозили людей из оккупированного села Богдановка, оккупанты открыли огонь по гражданской колонне.

Стреляли из пулеметов и артиллерии. Я был во главе бригады, а за нами ехала колонна из 20 автобусов. Я направил все машины в другую сторону, через Шевченковое. Так и спаслись.

Богдан также вспоминает, как в Дымерке забирали раненого мужчину — он закрыл собой детей, когда те бежали в убежище.

— У него были тяжелые ранения, практически истекал кровью, а давления почти не было. Мы тогда остановили кровотечение, предоставили инфузионную терапию, кровоостанавливающие препараты. В то же время рядом шли артиллерийские бои, возле нас падали снаряды. Но этого мужчину мы спасли.

Запомнил на всю жизнь

— Больше всего в память врезался момент спасения другого мужчины, которого вывозили из села, окруженного россиянами. Было как в блокбастере — но все вернулись невредимыми.

Была еще одна история, которую рассказывает Богдан. Звучит она так ужасно, что даже сложно поверить в то, что пережил он и его бригада. Тогда в машину к медикам сел оккупант, приставил к бедру Богдана снятый с предохранителя автомат и сказал: одно неправильное движение — и их расстреляют.

Будете делать все, что я скажу, и с вами все будет хорошо. Если нет — домой не попадете.

За те два месяца, с февраля по апрель, Богдан приходил домой только дважды, чтобы сменить вещи. Признается, что война очень изменила его и отношение к другим людям.

А как Киевскую область отвоевывали четыре героя, можешь узнать из нашего материала: один из них признался, что последний раз видел похожие события в Дебальцево.

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