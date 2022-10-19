Расстреляли родителей на глазах и вывезли в Луганск: россияне удерживают маленьких украинцев

Двоих детей, чудом выживших во время зверского расстрела под Купянском, удалось вернуть домой.

Их родители, по предварительной информации, убиты. Однолетнего Мишу и пятилетнюю Полину будут воспитывать бабушки.

Она говорила, что ее мама и папа на небесах. Полина говорит, что у папы были ноги прострелены, кровь бежала, а маму сразу убили, — рассказывает жительница Купянска-Узлового, бабушка Полины Людмила Потоцкая.

Колонну с набитыми до отказа пятью легковушками и Газелью беспощадно расстреляли из гранатомета, пулемета, автоматов. Сейчас известно о 26 погибших.

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Известно, что еще по меньшей мере два маленьких украинца находятся в заложниках оккупантов. А вот как удалось вернуть домой Мишу и Полинку — смотри в эксклюзивном репортаже Татьяны Доцяк.

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