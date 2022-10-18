Украина

Почему Россия больше всего бьет по понедельникам и сколько теперь времени у нас есть, чтобы отреагировать на опасность

Виктория Мельник, редактор сайта 18 октября 2022, 17:02

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0:06:39
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