Почему Россия больше всего бьет по понедельникам и сколько теперь времени у нас есть, чтобы отреагировать на опасность

Уже не удивляют украинцев российские символические обстрелы Украины. Ведь все заметили — массированные “прилеты” приходятся именно на понедельник.

Почему так происходит, сколько теперь у украинцев есть времени, чтобы спуститься в укрытие, и какие последствия утренних обстрелов Украины, в телемарафоне Єдиніх новини рассказал представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Утренние обстрелы Украины: чем атакуют россияне?

Юрий Игнат говорит, что сегодня Россия уже традиционно атаковала нас из Черного моря ракетами типа Калибр и высокоточной ракетой Х-555 и Х-101 из самолетов-авианосцев. Спикер отмечает: если раньше россияне били по военным объектам, казармам и полигонам, то теперь таким оружием войска врага целятся исключительно в объекты критической инфраструктуры.

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Это оружие против гражданских, потому что с армией им воевать не удалось.

Особую динамику обстрелов Украины в понедельник и вторник для спикера Игната объясняется старым советским обычаем — все начинать с понедельника.

— Это реальная тенденция. Еще в начале вторжения они также вылетали своей боевой авиацией чуть ли не почасово. Сейчас мы наблюдаем уменьшение интенсивности к воскресенью, а в начале недели снова активные обстрелы.

Об эффективности уничтожения дронов Shahed

Ежедневно украинцы могут наблюдать, как силы украинских ПВО все лучше и лучше изловчились сбивать иранские “шахеды”. Игнат говорит, что сначала россияне запускали несколько дронов для разведки, а теперь дроны запускают группами.

— Знаем, что дроны запускают с юга нашей страны и Крыма, возможно, из оккупированной Херсонской области. Было и две атаки из Беларуси и Курской области. Но за последние два дня ВСУ уничтожили 51 дрон Shahed-136.

Если смотреть в процентном значении, то видим, что около 85% дронов, которые запускают в Украину, все же уничтожается силами нашей ПВО.

Также спикер объясняет, как понять, куда летит дрон.

— Если дроны залетают с юга — очевидно, они направляются в Киев.

Сколько времени теперь есть у украинцев, чтобы спрятаться во время тревоги

В то же время, для украинцев новое оружие россиян несет еще большую опасность. Юрий Игнат объясняет, что теперь стратегические бомбардировщики-ракетоносцы из Х-101 и Х-555, которые в это утро атаковали Киев, вылетели из Ростовской области.

Сейчас РФ атакует из Ростовской области стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160. Там у них шесть самолетов, и каждый может нести 8-12 ракет под крыльями.

Раньше россияне били из Каспия, поэтому ракета долетала на скорости 900 км/ч — была возможность и быстрее отреагировать, и людям пойти в укрытие. Теперь же время на то, чтобы скрыться, уменьшилось, — добавил Игнат.

В результате российских обстрелов в Украине разрушены около 30% электростанций. Чем это грозит населению Украины и к чему готовиться уже сейчас, читай в нашем материале.

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