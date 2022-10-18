Чому Росія найбільше б’є щопонеділка та скільки тепер часу в нас є, щоб відреагувати на небезпеку

Уже не дивують українців російські “символічні” обстріли України. Адже всі помітили — масовані “прильоти” припадають саме на понеділок.

Чому так відбувається, скільки тепер в українців є часу, щоб спуститися в укриття, та які наслідки ранкових обстрілів України, у телемарафоні Єдиних новин розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Ранкові обстріли України: чим атакують росіяни?

Юрій Ігнат каже, що сьогодні Росія уже традиційно атакувала нас із Чорного моря ракетами типу Калібр та високоточною ракетою Х-555 та Х-101 з літаків-авіаносців. Речник наголошує: якщо раніше росіяни били по військових об’єктах, казармах та полігонах, то відтепер такою зброєю війська вороги цілять виключно в об’єкти критичної інфраструктури.

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Особливу динаміку обстрілів України щопонеділка та вівторка речник Ігнат пояснює старим радянським звичаєм — все починати з понеділка.

— Це реальна тенденція. Ще на початку вторгнення вони також вилітали своєю бойовою авіацією ледь не погодинно. Зараз ми спостерігаємо зменшення інтенсивності до неділі, а на початку тижня — знову активні обстріли.

Про ефективність знищення дронів Shahed

Щоденно українці можуть спостерігати, як сили українських ППО дедалі краще приловчилися збивати іранські Shahed. Ігнат каже, що спочатку росіяни запускали кілька дронів задля розвідки, тепер же дрони запускають групами.

— Знаємо, що дрони запускають з півдня нашої країни та Криму, можливо — з окупованої Херсонської області. Було й дві атаки з Білорусі та Курської області. Але за останні два дні ЗСУ знищили 51 дрон Shahed-136.

Якщо дивитися у відсотковому значенні, то бачимо, що близько 85% дронів, які запускають до України, все ж знищують сили нашої ППО.

Також речник пояснює, як зрозуміти, куди прямує дрон.

— Якщо дрони залітають із півдня — вочевидь, вони прямують на Київ.

Скільки часу тепер є в українців, щоб сховатися під час тривоги

Водночас для українців нова зброя росіян несе ще більшу небезпеку. Юрій Ігнат пояснює, що тепер стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з Х-101 та Х-555, які цього ранку атакували Київ, вилетіли із Ростовської області.

Зараз РФ атакує з Ростовської області стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Там вони мають шість літаків. Кожен може нести 8–12 ракет під крилами.

Раніше ж росіяни били з Каспію, тож ракета долітала на швидкості 900 км/год — була можливість і швидше відреагувати, і людям піти в укриття. Тепер же час на те, щоб сховатися, зменшився, — додав Ігнат.

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