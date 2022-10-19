Розстріляли батьків на очах і вивезли в Луганськ: росіяни утримують маленьких українців

Двох дітей, які дивом вижили під час звірячого розстрілу під Куп’янськом, вдалося повернути додому.

Їхні батьки, за попередньою інформацією, вбиті. Однорічного Михайлика та п’ятирічну Поліну виховуватимуть бабусі.

Вона говорила, що її мама і тато на небесах. Поліна каже, що у тата були ноги прострелені, кров бігла, а маму одразу вбили, — розповідає жителька Куп’янська-Вузлового, бабуся Поліни Людмила Потоцька.

Колону з набитими вщерть п’ятьма легковиками та Газеллю нещадно розстріляли з гранатомета, кулемета, автоматів. Нині відомо про 26 загиблих.

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