Стріляли, доки не стихли крики — моторошні деталі атаки росіян на цивільну колону біля Куп’янська

Обстріл цивільної колони в районі Куп’янська 25 вересня приголомшив своєю цинічністю та жорстокістю. Ті, кому тоді пощастило врятуватись, розповіли моторошні деталі цієї трагедії.

Очевидці кажуть, що путінські солдати добивали людей та стріляли, доки не стихли крики з понівечених автівок.

Дізнайся, що насправді сталось того злощасного дня.

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Трагедія біля Куп’янська — деталі

25 вересня жителі Куп’янська-Вузлового і ще кількох населених пунктів, які на той час перебували в окупації, намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію через постійні обстріли. Того дня загинули 24 цивільних, зокрема одна вагітна жінка і 13 дітей.

Пропагандистські російські канали стверджували, що колону з мирними людьми обстріляли українські військові, коли ті начебто тікали від “нацистського режиму”.

Насправді ж у той час неподалік Куп’янська стояли саме російські війська, а ЗСУ дійшли туди тільки двома днями пізніше.

Того жахливого дня Людмила рятувалась утрьох із мамою і 69-річним татом, якого росіяни вбили пострілом у голову.

Вона розповідає, що окупанти відкрили вогонь по колоні з шести цивільних авто неподалік Курилівки — за десяток кілометрів від Куп’янська.

На Газелі, яку перетворили на купу брухту, й досі можна розгледіти напис Діти. У ній їхали кілька пенсіонерів, діти та вагітна жінка.

Росіяни не могли не бачити, що в колоні цивільні, кажуть люди, адже вікна стареньких автівок не були затемнені. Натомість терористи навмисно хотіли вбити всіх, хто там був.

Стріляли, доки не стихли крики, зітхання, — ділиться Микола, який отримав у той день поранення.

Уже в посадці люди порахували — вижило восьмеро. Вони повзли, бігли, завмирали, аби не потрапити на очі російським злочинцям, які буквально влаштували полювання на вцілілих.

— Добити, відстріляти, щоби взагалі в живих нікого не було. Ми чули, як їде ззаду техніка, і залазили в посадку, сиділи зігнутими, лежали на землі, щоб вона проїхала. Ми розуміли, що вони нас шукали, — згадує Людмила.

Увесь цей час люди допомагали йти пораненим. Одного змогли довести до Ківшарівки, інший дорогою помер.

На російських пропагандистських каналах брехали, що люди тікали від української влади до окупованого Сватова. Та це не так. Наприклад, Людмила їхала до родичів у Дніпро, її знайомі — до Полтави, хтось хотів до Європи.

Просто довкола Куп’янська були підірвані мости й болота. До того ж люди під час окупації жили в інформаційному вакуумі, тому як краще виїхати — не знали.

Тіла загиблих уже доправлені до харківського моргу. 2 жовтня розпочався розтин українськими та французькими судмедекспертами, а після експертиз загиблих віддадуть для поховання рідним.

Розслідування триває за статтею порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством. Зібрані докази правоохоронці передадуть до Міжнародного кримінального суду.

Навіть після свого відступу росіяни продовжують засипати Куп’янськ ракетами та снарядами. Читай, що відомо про обстріли Краматорська, Нікополя та Харкова 4 жовтня.

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