Украина

Стреляли, пока не стихли крики — жуткие детали атаки россиян на гражданскую колонну возле Купянска

Татьяна Доцяк 05 октября 2022, 18:00

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Обстріл цивільної колони біля Куп'янська - свідчення очевидців

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