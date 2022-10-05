Стреляли, пока не стихли крики — жуткие детали атаки россиян на гражданскую колонну возле Купянска

Обстрел гражданской колонны в районе Купянска 25 сентября ошеломил своей циничностью и жестокостью. Те, кому тогда удалось спастись, рассказали жуткие детали этой трагедии.

Очевидцы говорят, что путинские солдаты добивали людей и стреляли, пока не стихли крики из покорёженных автомобилей.

Узнай, что на самом деле произошло в тот злосчастный день.

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Трагедия возле Купянска — детали

25 сентября жители Купянска-Узлового и еще нескольких находившихся в оккупации населенных пунктов пытались выехать на подконтрольную Украине территорию из-за постоянных обстрелов. В тот день погибли 24 гражданских, в том числе одна беременная женщина и 13 детей.

Пропагандистские российские каналы утверждали, что колонну с мирными людьми обстреляли украинские военные, когда те вроде бы бежали от “нацистского режима”.

На самом же деле в то время недалеко от Купянска стояли именно российские войска, а ВСУ дошли туда только двумя днями позже.

В этот ужасный день Людмила спасалась втроем с мамой и 69-летним папой, которого россияне убили выстрелом в голову.

Она рассказывает, что оккупанты открыли огонь по колонне из шести гражданских авто неподалеку от Куриловки — в десятке километров от Купянска.

На Газели, которую превратили в груду металлолома, до сих пор можно разглядеть надпись Дети. В ней ехали несколько пенсионеров, дети и беременная женщина.

Россияне не могли не видеть, что в колонне гражданские, говорят люди, ведь окна стареньких авто не были затемнены. Вместо этого террористы специально хотели убить всех, кто там был.

Стреляли, пока не утихли крики, вздохи, — делится Николай, получивший в тот день ранение.

Уже в посадке люди посчитали — выжило восемь. Они ползли, бежали, замирали, лишь бы не попасть на глаза российским преступникам, буквально устроившим охоту на уцелевших.

— Добить, отстрелять, чтобы вообще в живых никого не было. Мы слышали, как едет сзади техника, и забирались в посадку, сидели согнутыми, лежали на земле, чтобы она проехала. Мы понимали, что они нас искали, — вспоминает Людмила.

Все это время люди помогали идти раненым. Одного смогли довести до Ковшаровки, другой по дороге умер.

На российских пропагандистских каналах врали, что люди бежали от украинской власти в оккупированный Сватов. Но это не так. Например, Людмила ехала к родственникам в Днепр, ее знакомые — в Полтаву, кто-то хотел в Европу.

Просто вокруг Купянска были взорваны мосты и болота. К тому же, люди во время оккупации жили в информационном вакууме, поэтому как лучше уехать — не знали.

Тела погибших уже доставлены в харьковский морг. 2 октября началось вскрытие украинскими и французскими судмедэкспертами, а после экспертиз погибших отдадут для похорон родным.

Расследование идет по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Собранные доказательства правоохранители передадут Международному уголовному суду.

Даже после своего отступления россияне продолжают засыпать Купянск ракетами и снарядами. Читай, что известно про обстрелы Краматорска, Никополя и Харькова 4 октября.

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