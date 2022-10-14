Последний раз видел такое в Дебальцево в 2014-м: оборона Киевской области глазами четырех героев

Мы никогда не забудем ужасы, которые пережила Киевская область в первые дни большой войны, когда россияне ворвались в наши города и убивали всех, кто стоял на дороге. Лучше всего об этом могут рассказать те, кто не оцепенел от страха в тот момент, а пошел на помощь людям, на защиту родной земли.

В феврале-марте Павел, Владимир и два Максима с позывными Цитадель, Белаз, Mad Мах и Банзай были бойцами “того самого подразделения”, которое вместе с местной терробороной, Вооруженными силами и спецназовцами обороняло Ирпень.

Как все было — они рассказали эксклюзивно журналистам Фактов.ICTV.

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Белаз

Белаз рассказывает: когда россияне прорвали оборону Бородянки и Ворзеля, колонны их техники на полной скорости гнали в сторону Киева. Остановил их внимание ирпенский… памятник танку. Тогда, по словам защитника, начали бить всем вооружением по всему: домам, магазинам, улицам.

— Они были реально напуганы, думали, что здесь вокруг засады. На самом же деле наших военных здесь была только одна машина, но россияне были уверены, что здесь целая мощь.

О своих эмоциях вспоминает так: тогда впервые научился стрелять из NLAW.

Не думал тогда ни о чем, кроме того, как правильно выстрелить. Но была ужасная погода — туман. Было очень страшно.

Мужчина признается: боялись здесь все, несколько защитников уже прощались со своими родными. Украинцы были без должного вооружения, а на них двигались десятки единиц российской техники.

Их подразделение совершало корректирующие действия, ребят могли срывать посреди ночи и отправлять на точки активных боев. Самым страшным днем ​​Белаз считает тот, когда происходили бои в Синергии.

— Тогда не было подкрепления, не было авиации, а россиян было так много, они прямо гоняли по полю. По нас били танками прямой наводкой. А мы были практически без оружия. Ребята просто стреляли под БТРы, чтобы хоть какую-нибудь технику вывести из строя.

Так ребята сдерживали врага около трех дней. Уже потом пришла помощь — три группы спецназовцев, среди которых были Альфа и ГУР. С тех пор они ездили по Ирпеню и Буче для зачистки: искали засады и вражеских солдат.

Вместе с тем Белаз признается: никто из них не верил в полномасштабное вторжение россиян. И он тоже, хоть и был военным.

Да, многие ходили на подготовку в ТрО. Но в первый день, когда уже пришло понимание и осознание, все сплотились. Война не знает профессий — помогали все: айтишники, медики, музейщики.

Вспоминая свою работу после деоккупации области, военные говорят: больше всего поразили расстрелы мирных людей и детей.

— Чем я это объясняю? Они просто звери.

А еще Белаз вспоминает: когда снимали с мертвого оккупанта оружие, увидели, что вместо бронежилетов у них были простые деревянные балки на груди. Их капитан был в перчатках и резиновых сапогах — вот такое обеспечение во “второй армии мира”.

Mad Мах

Другой защитник, Mad Мах, вспоминает: страх начал его доставать только когда они уже выгнали россиян и увидели количество вражеской техники, блиндажи и засады.

— Только тогда пришло понимание, что мы могли погибнуть в любой момент. Что мы могли не удержать такую ​​силу.

Максим никогда не был военным. И оценить то, что они смогли сделать, он может глазом обычного гражданина.

Нам давала силу мотивированность тех, кто был в тылу и не хотел здесь видеть “русский мир”.

Цитадель

Защитник с позывным Цитадель помнит тот день, когда обратился к своему товарищу с просьбой.

— Он богатый человек. Я сообщил, что выезжаю в Бучу, Ирпень и Гостомель и, вероятно, не вернусь — шансы выжить там были мизерные. Он пообещал мне забрать мою семью к себе, если со мной что-нибудь случится.

Рассказывает: когда все началось, у защитников не было оружия. Но никто не переживал: обученный 2014 годом, он понимал, что оружие появится, как только начнутся бои. На первый его бой в руках у него была лопата и граната — и больше ничего.

Но наибольшее удивление у солдата вызвали местные жители, признается Цитадель.

Пули свистят, обстрелы идут, ни минуты тихой нет. Я вижу, как выходит из дома какой-то дед, садится на свой велосипед и спокойно так едет во весь этот шквал, когда на соседней улице бои продолжаются. Последний раз такое видел в Дебальцево в 2014-м.

Самым трудным для себя считает момент, когда впервые за пять суток увидел кровать и заснул: до этого он непрерывно ездил, стрелял, бился, помогал. Он впервые с 2014 взял в руки оружие, потому что всегда выполнял только гуманитарные миссии. Также поражала Буча после деоккупации.

— На самом деле мы не знаем, как смогли удержать Ирпень. Просто каждый приложил усилия к этой победе, каждый что-то держал, подавал, копал, кричал — и так сборище украинцев победило целую орду московитов.

Падение РФ — это только вопрос времени. Эта страна сгнила изнутри, поэтому они нас так беспардонно убивают. Так что и у нас нет другого пути — только побеждать.

Банзай

Защитник Банзай был одним из тех, кто верил в нападение России на Украину, поэтому при первой возможности записался в ряды ТрО. Сам себе купил бронежилет, форму, шлем и вещи первой потребности. Но не успел взять их на свой первый бой — все началось слишком неожиданно, мужчина прямо в гражданском пошел к обороне.

То, что удалось отбить область и откинуть врага, Банзай также называет чудом. А еще силой нашего народа, который сплотился и дал отпор россиянам.

— Нам помогали даже дети. Одна девушка — ей лет 16 — делала нам бутерброды и кормила, когда мы проходили мимо магазина. Этих людей не сломать.

О наших людях, нашей борьбе и войне еще будут снимать фильмы. Хотя почему будут? Уже снимают! Читай о фильме Область героев.

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