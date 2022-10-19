Розповіді

Розстрілювали “зелені коридори” і погрожували нас підірвати: фельдшер розповів, як рятував людей з-під обстрілів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Жовтня 2022, 15:30
Богдан Колодич

Більше новин
ТОП-5 вправ з йоги для заспокоєння
Заспокоїтись, відновитись та розслабитись — ТОП-5 вправ для подолання стресу 
Польща скорочує соцпакет для українців: які будуть зміни
У Польщі скорочують пакет соцдопомоги для біженців: які зміни чекають на українців
Тепло
Опалювальний сезон 2022 в Україні: коли вмикають тепло, яких цін чекати і яка температура буде в квартирах
Розстрілювали “зелені коридори” і погрожували нас підірвати: фельдшер розповів, як рятував людей з-під обстрілів
Ламає гендерні стереотипи та розвиває вітчизняне виробництво — як донеччанка відкрила мілітарі-магазин
Дивитись більше

Матеріали по темі

Тепло
Опалювальний сезон 2022 в Україні: коли вмикають тепло, яких цін чекати і яка температура буде в квартирах
Розстрілювали “зелені коридори” і погрожували нас підірвати: фельдшер розповів, як рятував людей з-під обстрілів
Ламає гендерні стереотипи та розвиває вітчизняне виробництво — як донеччанка відкрила мілітарі-магазин
Паспорт
Майже вдвічі: в Україні подорожчає термінове оформлення паспортів
розстріл під Куп'янськом
Розстріляли батьків на очах і вивезли в Луганськ: росіяни утримують маленьких українців

Відео
Польща скорочує соцпакет для українців: які будуть зміни

У Польщі скорочують пакет соцдопомоги для біженців: які зміни чекають на українців
0:05:03
розстріл під Куп'янськом
Розстріляли батьків на очах і вивезли в Луганськ: росіяни утримують маленьких українців
0:03:54
Календар з військовими ЗСУ - благодійна акція на підтримку ЗСУ
Песець на Росії та усміхнений Залужний — волонтери випустили календар із фото наших військових
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:57
Вікторія Обідіна
“Ти ж розумієш, що вибору в тебе немає?” Звільнена Вікторія Обідіна про полон та роз’єднання з донькою
0:01:40
Перехоплені розмови окупантів: вважають себе “героями Лиману”
Щодня зазнають втрат, але вважають себе “героями” — окупант скаржиться матері на труднощі на передовій
0:02:43
як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї з Ірану до РФ
Світ має вчасно зупинити Іран: як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї до РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма наздоганяє всіх! Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську на житловий будинок
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
Більше відео
Розстрілювали “зелені коридори” і погрожували нас підірвати: фельдшер розповів, як рятував людей з-під обстрілів
Читати далі
Ламає гендерні стереотипи та розвиває вітчизняне виробництво — як донеччанка відкрила мілітарі-магазин
Кирило Буданов інтерв’ю про кількість ракет Росії та її розпад
Читати далі
Україна вийде на кордони 1991 року, а далі “розпочнеться” — Буданов про кількість ракет Росії, ядерну зброю та розпад РФ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь