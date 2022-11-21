Розповіді

Катували струмом, душили пакетом і били кийками — молодший сержант про пережиту жорстокість росіян

Назар Бурхан 21 Листопада 2022, 22:00
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