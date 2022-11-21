Катували струмом, душили пакетом і били кийками — молодший сержант про пережиту жорстокість росіян

Катували струмом, душили пакетом та одночасно били кийками по всьому тілу. Дмитро Рашкевич майже півроку пробув у полоні росіян в окупованому Бердянську. До цього чоловік встиг два місяці пропрацювати під прикриттям перед носом в окупантів, збираючи дані для Збройних сил України.

Читай історію Дмитра Рашкевича про неймовірну жорстокість, яку таки вдалося пережити.

Пережив катування і полон — історія Дмитра Рашкевича

Свою розповідь Дмитро починає з того, як російські окупанти зняли з нього штани та почепили дроти, а потім увімкнули струм. Він — молодший сержант, якому вдалося витримати жорстокі катування протягом п’яти місяців.

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Дмитра Рашкевича вдалося обміняти 13-го жовтня. Розповідаючи про пережите, військовий плаче.

Коли ти чуєш, як ґвалтують жінку, ти цього не можеш усвідомити, це розчаровує у світі. Не знаю, що з нею, сподіваюся, що в неї все добре, але я перестав чути її за три дні.

З 2017-го року Дмитро служить в інженерних військах і за цей час встиг побувати в зоні ООС, на Донбасі. За сім місяців до початку повномасштабної війни він разом із побратимами прибув на ротацію в одне із селищ Запорізької області.

Дмитро згадує, що до 24-го лютого не вірив, що Росія наважиться напасти на суверенну Україну.

За тиждень до початку я жартував, що головне, щоб не під час мого наряду почалося. О четвертій мене будять, тривога, ракети летять.

У перші дні повномасштабної війни селище, де перебував Дмитро, потрапило в оточення росіян. Єдиним шляхом для військових стала евакуація під виглядом цивільних осіб до окупованого Бердянська.

Уже там військовий зв’язався з нашими оборонцями та збирав дані про ворожу армію та колаборантів. Його партизанська співпраця тривала два місяці. Аж поки у квітні до Дмитра не звернулися його побратими.

Вони попросили допомоги, щоб потрапити в Бердянськ. Я створив карту, куди йти і де ставити техніку.

Як потрапив у полон

Як виявилося, це була пастка. На місці зустрічі Дмитра схопили російські окупанти, надягли на голову мішок та відвезли до поліцейського відділку. Вже там з’ясувалося, що росіяни тортурами змусили побратимів Дмитра вийти з ним на зв’язок.

У відділку окупанти почали допитувати полоненого та намагалися отримати від нього зізнання, що він військовослужбовець ЗСУ.

Щільніше прив’язали руки і ноги до стільця. Потім вмикали струм, били кийками по ребрах, шиї, плечах, спині. Надягали пакет на голову та душили, я втрачав свідомість.

Дмитру зламали ніс та вибили зуби. Потім розблокували його телефон і знайшли фото в українському однострої. Три з половиною місяці чоловік пробув у бердянській колонії. За цей час встиг побачити там десятки цивільних людей — бізнесменів, журналістів, містян.

Після Бердянська російські окупанти перевезли Дмитра до тимчасово окупованого Севастополя, де він пробув аж до звільнення.

Тебе взяли і витрусили з тіла. Навіть зараз не можу описати емоції, починаю їх переживати знову, відчуваю легкість і розуміння, що все лишилось позаду.

Після реабілітації Дмитро Рашкевич планує повернутись у стрій та працювати в аеророзвідці. А після перемоги обов’язково відгуляє весілля з коханою.

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