Начал себя уважать, как там было выжить — не знаю! Маси Найем о дне, когда получил ранения, людей в тылу и ветеранов

Сейчас многие украинцы знают адвоката и военнослужащего Маси Найема. Мужчина получил тяжелое ранение на фронте, но, несмотря ни на что, не сдался и продолжает бороться за нашу свободу.

Маси Найем в интервью для Горят уши рассказал о дне, когда получил ранения, возвращении к службе, людях в тылу и отношении к ветеранам.

О дне, когда получил ранение

— Прокручиваете ли вы в памяти день, когда получили ранение?

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— Да, много раз. Но после того как полторы или две недели назад впервые увидел фотографию места подрыва и машины, в которой взорвался, начал себя уважать. Думаю: “Я — молодец”. Как выжить там — не знаю. Это было ужасно. Помню, как был взрыв, как держался за голову. Помню, что потерял сознание, пришел в себя после комы в больнице.

Помню, что последнее ел — печенье в доме информатора, который потом нас подорвал.

Помню последнее фото, которое сделал — это был домик. Подумал, что немного похоже на Крым. Холм и домик стоит.

Помню: утром надел корсет специальный, потому что спина сильно болела, — рассказывает Маси.

Также добавил, что последний фильм, который смотрел двумя глазами — Аризонская мечта. Он был загружен на телефон, Маси любит этот фильм и может процитировать все начало.

— Помню мы сели, поехали, с левой стороны сидел Саша, который сейчас в тяжелом состоянии. Спереди сидел мой собрат, который погиб.

Я ехал и думал, надеть ли очки. Решил, что не буду. Мы ведь не рейнджеры. Куда мы едем? Еще нет обстрелов.

Очень четко помню этот момент, потому что тогда я еще сказал командиру надеть бронежилет и каску. Я не заметил, что он не надел каску, — продолжает Найем. Вспомнил еще также, как писал смс семье.

— Вы сказали такую фразу: “Я ел печенье в доме информатора, который нас подорвал”.

— Да, позже мы проанализировали, и это подтвердилось, что человек, показывавший место, где мы можем бросить понтонную переправу, фактически нас подорвал. Согласно всем техническим нюансам, невозможно было, чтобы мы наехали на мину. Две машины проехали и не сорвались. А когда я зашел в машину, взорвалась мина… — подчеркивает Маси.

Он акцентировал, что было расследование, и подтвердилось, что информатор был виноват.

О людях в тылу

— Военные делятся на два типа. Одни говорят, что люди в тылу должны жить нормальную жизнь. Ибо военные на фронте воюют для того, чтобы люди в тылу жили эту нормальную жизнь. Другие говорят, что люди в тылу не должны жить нормальной жизни, потому что они забывают о войне. Меньше донатят. Что вы можете сказать?

— Я бы попросил этих людей не забывать, зачем мы воюем. Как только мы забудем, зачем мы воюем, потеряем страну и вообще проигрываем эту войну. Самая главная цель — это любовь к людям.

Мы защищаем этих людей. Сражаемся ради того, чтобы эти люди жили на территории Украины. Не россияне, не белорусы.

Как только мы говорим об их покое и счастье, превращаемся в россиян, которые хотят, чтобы они страдали.

Надо помнить о двух вещах.

Первая — самый хороший показатель эффективности ВСУ — это то, что люди в Киеве сейчас могут сидеть спокойно отдыхать. Второе — россияне хотят, чтобы мы страдали. Если вы не хотите делать то, что хотят россияне, просто будьте счастливы.

Ради этого, в принципе, и война. Чтобы люди были счастливы, жили так, как хотят, а не как Россия хочет. Такая же история с родителями. Если вы любите своих детей, вы никогда не будете говорить: “Страдай, как я страдал”, — делится мыслями Маси.

Он также добавил, что не встречал военных второго типа.

О возвращении на службу

Маси Найем после ранения и реабилитации уже вернулся на службу и рассказал, чем занимается.

— К сожалению, не все могу сказать. В общем, мы делаем все для того, чтобы, например, в том участке Бахмута, где есть наши ребята, они удержали позиции. В общем, мы решили возвращать себе территории, которые последние две-три недели сильно сдали. Много интересных вещей, о которых, я думаю, что после войны с гордостью смогу рассказать.

Сейчас, к сожалению, нельзя. Трудно об этом не говорить. Потому что иногда хочется выскочить в социальную сеть и написать: “Вы знаете…” Но нельзя, — делится Маси Найем.

О ветеранах

— Что нужно сделать, чтобы в сторону ветеранов не звучала фраза: “Мы же тебя туда не посылали”?

— Надо понять. Надо объяснить обществу, с чем сталкивается военный, когда он осуществляет свою деятельность как военный. Многие этого не понимают. Человек, сидящий в окопе, для меня герой. Ибо он каждую ночь в ожидании смерти. Каждый день он собирается на эту смерть заново идти вечером. Каждую ночь, когда ты сидишь, не знаешь, тебя уже нашли или еще нет. Если тебя нашли, идут убивать, если заметили через тепловизор.

Если бы гражданские знали об этой внутренней кухне, они бы осознали, что военные, несмотря на страх повторно идут туда с целью защитить наши ценности, политическое устройство в стране. Поняли бы: то, с чем сталкивается военный, — огромная жертва.

Мне кажется, нужно обществу больше объяснять, почему именно мы хотим дать уважение военным. Мы хотим это сделать для того, чтобы будущие поколения, которые так же будут защищать Украину, имели эту ролевую модель поведения. Чтобы они знали: ты защитишь страну, а она тебе будет благодарна.

— Вы думаете, что это просто проблема коммуникации государства с обществом?

— Стопроцентно! Большинство людей, которые говорят: “Я тебя туда не посылал”, делают это из-за чего? Им самым дискомфортно от чувства того, что они не воевали. Они в чем-то завидуют тому, какая есть благодарность этим военным, — рассуждает Маси Найем.

Полное интервью ты можешь посмотреть в видео.

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