Интервью

Начал себя уважать, как там было выжить — не знаю! Маси Найем о дне, когда получил ранения, людей в тылу и ветеранов

Богдана Макалюк, редактор сайта Максим Крапивный, Журналист программы Факты недели 29 марта 2023, 19:00
Масі Найєм: інтерв’ю про поранення, ветеранів та людей у тилу
Фото: Facebook

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