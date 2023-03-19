Как преодолеть бюрократический ад: Маси Наем рассказал о помощи раненым военным

После ада войны военнослужащие, получившие ранения, попадают в другой ад — бюрократический. Военно-врачебная комиссия, куча справок, установление группы инвалидности.

Утратившие конечности бойцы вынуждены передвигаться из кабинета в кабинет, чтобы доказать очевидное. Поэтому над юридической помощью в этом вопросе военнослужащим помогает ОО Принцип, учредитель которой адвокат и военнослужащий Маси Наем.

Военный рассказал ведущей телемарафона Яне Брензей о проблемах, с которыми сталкиваются раненые военные, а также поделился, когда будут изменения в системе.

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О медико-социальной экспертной комиссии, устанавливающей группу инвалидности

— Почему это раздражает, почему у меня определенная фрустрация, почему я чувствую себя брошенным. Потому что я не понимаю, где прочесть сводную информацию, что дальше мне делать.

В воинской части мне дали направление в МСЭК. Куда пойду? Я подумал, что в МСЭК. Но я туда пришел, а мне там сказали: “Вам не ко мне”. Якобы нужно пойти к семейному врачу, который сформирует “некий пакет документов и куда-то направит”.

Я вышел и думаю, что можно было бы напечатать одну страницу с информацией, которую можно было бы давать раненым.

Теперь я буду идти к своему гражданскому врачу, который будет формировать какой-то пакет документов. Что потом произойдет? Я пока до сих пор не понял. И мы хотим это изменить.

У МСЭК вообще много проблем как в отношении людей, так и в неналаженных процессах и коррупции. Знаю, что у государства есть на это решение. Поэтому надеюсь, что с 1 апреля мы выдохнем от мысли, что эти проблемы больше не существуют.

Как должен быть процесс установления инвалидности

— Зачем эта документация вообще существует? Чтобы выплатить средства военному. А для чего это делать? Потому что это определенная благодарность.

Если это благодарность, то можно сделать так, чтобы человек почувствовал эту благодарность. Получил не унижение, непонимание, неясность, а именно благодарность.

В своем идеальном представлении я вижу, что когда я получил ранение, проснулся в больнице, потом меня выписали и я уехал домой. И я знаю точно, что в настоящее время государство работает над этими документами без меня.

Я ведь был в больнице два месяца. Проведите мне ВЛК, исследования, все документы сделайте, чтобы потом поехал домой. Потому что самое главное в своей жизни я уже отдал — это мое здоровье. А вы просто направьте этот процесс.

Как говорит господин министр, за человеком ходят документы. И я думаю, что это хороший процесс. Надеюсь, что изменения произойдут через два месяца. Но это большой процесс, не начинавшийся с 2014 года. Президент поднял этот вопрос на Ставке, чтобы мы его активизировали. И это очень хорошая история.

Почему за девять лет не выстроилась культура предоставления инвалидности раненым

— Тогда эти подходы были советскими с унижением человеческого достоинства в принципе. Не было никакой философии. Сейчас мы хотим создать определенную философию, потому что сейчас в обществе у нас есть чувство огромной благодарности военным. То есть, сейчас есть момент, когда можно исправить прошлые ошибки.

Если мы сегодня выигрываем войну, то завтра всему обществу будет плевать на всех военных. И это реальность, с которой мы столкнемся. Поэтому пока идет война, именно сейчас пора это изменить.

Кроме того, мне кажется, что военные, которые тогда попадали на ВЛК, были слишком усталыми, чтобы это менять. Я получил ранение, тогда мне кажется, что судьба привела меня к тому, что я должен это изменить. Потому попробую это сделать.

Какие изменения удалось привнести

Например, в военно-врачебной комиссии сейчас уже волонтеры принесли и поставили скамейки. Мы договорились, что по всей стране волонтеры смогут присоединиться к помощи.

Мы сделали правовой навигатор, где раненый может зайти, посмотреть на какой стадии он находится, нажать и проверить, какой документ нужен дальше. И это бесплатно.

То есть я не ищу сейчас, кто виноват. Мне сейчас важно, чтобы раненые почувствовали уважение к себе и заботу от государства.

Возможно, за пару месяцев все изменится, потому что будут распределены нагрузки на медицинские институты. Кроме того, идет работа над проектом цифровизации.

Новые изменения уже приносит и доброволец 95 бригады Десантно-штурмовых войск и директор МАН Украины. Читай интервью с Оксеном Лисовым.

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