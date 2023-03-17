Интервью
Эксклюзив

Он двигает украинскую науку с оружием в руках — интервью с директором МАН и добровольцем Оксеном Лисовым

Елена Яковлева, редактор сайта 17 марта 2023, 21:43
Інтерв'ю з Оксеном Лісовим - директором МАН та добровольцем

Эксклюзивы
Он двигает украинскую науку с оружием в руках — интервью с директором МАН и добровольцем Оксеном Лисовым
До сих пор не оправилась от пережитого! История переселенки из Мариуполя, которая делает цветы из зефира
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
До сих пор занимаешься самодиагностикой? Подробно рассказываем о цистите и что делать женщинам в горячих точках
фільм життя на межі рецензія
Одна из лучших документалок о войне? Рецензия на фильм Жизнь на грани и в чем сходство с Дюнкерком
Саша Паскаль
Жизнь после трагедии: шестилетняя Саша Паскаль получила новый протез и продолжает заниматься гимнастикой
Смотреть больше

Больше новостей
Робот Alpha Wolf
Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный
Людмила Падалко
“Выхаживали так, как это делали лет 200 назад”: история самоотверженного врача из Чернигова
перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
дрон-камікадзе
Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник
Смотреть больше

Материалы по теме

перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
Людмила Падалко
“Выхаживали так, как это делали лет 200 назад”: история самоотверженного врача из Чернигова
дрон-камікадзе
Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник
дрон-камікадзе
Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице

Видео
0:02:14
Робот Alpha Wolf

Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:10
Изюм новости
Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике врага: карта боевых действий в Украине 17 марта в режиме онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Оккупанты уничтожают Авдеевку постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами: какая ситуация в городе и как живут местные
0:04:16
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії
Весь театр — куча камней, и они кричат! Истории выживших во время авиаудара по драмтеатру Мариуполя
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня
Какая ситуация в Бахмуте сегодня: о сбитом вражеском самолете и усложненной логистике
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
Больше видео
Людмила Падалко
Читать дальше
“Выхаживали так, как это делали лет 200 назад”: история самоотверженного врача из Чернигова
Он двигает украинскую науку с оружием в руках — интервью с директором МАН и добровольцем Оксеном Лисовым
Читать дальше
До сих пор не оправилась от пережитого! История переселенки из Мариуполя, которая делает цветы из зефира

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь