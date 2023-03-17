Он двигает украинскую науку с оружием в руках — интервью с директором МАН и добровольцем Оксеном Лисовым

Оксен Лисовой — доброволец 95-й бригады Десантно-штурмовых войск. Должность директора МАН Украины — на броне. Но Оксена это не остановило.

Он уже почти год принимает участие в боевых действиях одновременно с исполнением служебных обязанностей руководителя. Оксен рассказал Вікнам, как начал готовиться к большой войне еще до своего рождения, как сегодня “двигает” научные детские проекты с оружием в руках и почему стал амбассадором кампании по защите слуха украинских военных общественной организации Відчуй.

— Вы пошли служить добровольно. Скажите, когда вы приняли это решение? Помните, где это было и кому сказали первому об этом?

— Участие в войне против империи, не по своей воле, я начал принимать за неделю до своего рождения. Именно тогда КГБ арестовал моего отца — ученого, интеллектуала, выдающегося философа-логика, очень смелого и честного человека Василия Лисового.

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За свою интеллектуальную деятельность он получил в общей сложности 11 лет тюрем и ссылок в Сибирь. Соответственно, я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду, имел четкое понимание логики развертывания общественных процессов и ценностные ориентиры.

Так что начало вооруженной фазы этой войны для меня было только вопросом времени. Хотелось только, чтобы это было при моей жизни, чтобы детям не пришлось заниматься этой проблемой.

Всем моим близким было заранее понятно, какой выбор я сделаю. Они его, несомненно, поддерживали. Дети и жена сказали, что не уедут никуда из страны, и с первого дня этой фазы войны готовились защищать Киев.

— Вы служите в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Какие задачи приходилось вам выполнять?

— Функции ДШВ в этой войне — захват и удержание важных позиций, населённых пунктов, объектов или рубежей до развертывания основных войск.

Наша 95-я бригада с начала войны была на Востоке, в районе агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка. Меня как добровольца пригласили в бригаду в мае, поскольку тот период, если мягко и без подробностей, был тяжелым.

Кто помнит тогдашнюю карту боевых действий, то она выглядела в том районе, как разинутая пасть. Ею россияне хотели проглотить сразу всю агломерацию, окружив донецкую группировку ВСУ. Это было бы катастрофой.

Нашей задачей было держать верхнюю, северную клешню окружения, оттесняя оккупантов от Славянска в сторону Изюма. Для них успех на этом направлении был очень важной задачей, поскольку эта группировка ВСУ была одной из самых боеспособных, а города имеют высокое стратегическое значение.

Они бесились от нашего сопротивления и бросали на эти цели все силы и средства. Сейчас можно говорить о боях, которые велись вокруг Довгенького, Долины, Краснополья, в лесах Святогорского заповедника.

На всех этих нулях мне приходилось быть. Было много статической инженерной работы. Задача была — зарыться, вгрызться в землю и не отступать ни при каких обстоятельствах.

Удерживать эти рубежи было сложно из-за доминирования россиян в артиллерии. Тактику огненного вала ощутил на себе в Долине. Уже внутренне простился с жизнью, а теперь жалею, что не записал аудио. Потому что это ни с чем не сравнить.

Осенью ситуация изменилась, началась несколько иная работа. Штурмы, зачистки населённых пунктов. Это не намного легче, но эмоционально приятнее. Все же движение вперед и освобождение своей земли.

— Служба на фронте и обязанности директора МАН — как удается совмещать?

— Я доброволец, выполняю все боевые задачи командира подразделения, но не получаю заработную плату от ВСУ, а сохраняю свое основное место работы.

Служебные обязанности я выполняю дистанционно. Отрабатывать все совещания, документы и решения при наличии Starlink и опыта работы организации в условиях пандемии — вообще не вопрос.

Плюс горизонтальная система управления обеспечивает более высокий уровень стрессоустойчивости организации. А самое главное — суперкоманда МАН. Мои заместители и руководители проектов — профессиональные и ценностно ориентированные люди.

Для нас работа — принципиальный фронт. Мы не дадим врагу лишить наших детей возможностей интеллектуального роста и социального развития.

Несмотря на все, мы провели все запланированные мероприятия, достигли выполнения стратегических целей 2022 года. Количество учащихся и педагогов в наших программах растет. Кроме того, открыли издательство детского нон-фикшна.

Запустили информационную МАН-платформу. Модернизировали экспозицию Музея науки на ВДНХ и открыли его двери для детей. Запустили первую образовательную франшизу Genius Ukraine.

И даже эксперименты детей отправили на МКС для исследований в условиях микрогравитации. Главное — сохраняем контакт с нашими учениками, где бы они ни были сейчас территориально. Все они — наши.

Украина через нашу организацию сохраняет связь и заботится о них. Предлагает им возможности. Выполняет перед ними обязательства. Они должны чувствовать, что Украина любит их, считает их своими. И они, я верю, вернутся, обогащенные новым опытом, знаниями и мотивацией.

— Поделитесь, какие образовательные проекты сейчас в работе?

— Моя мечта — центр научного, гражданского и предпринимательского образования в каждом большом селе и малом городке. Сейчас разработан концепт малых мобильных образовательных пространств, отобраны методики, сформирована команда проекта, начата работа по поиску грантов.

В новом 2023 году надеюсь начать пилот. Также вместе с Институтом философии начато создание уникального пространства для детей, где через осмысленное чтение книг мы будем развивать в детях эмоциональный интеллект, креативность и критическое мышление.

Это будет фантастическое пространство в фантастическом месте, в самом сердце Киева. Конечно же, будем развивать начатые в прошлом году проекты: Программу школьных космических экспериментов SSEP, олимпиаду Genius и много других новых и хорошо известных возможностей для развития детей и творческих активных педагогов.

— Как вы думаете, какие отрасли в украинской науке выйдут на первый план после нашей победы? У вас уже есть стратегия развития детских исследований в этом контексте?

— Мы как организация, чьим продуктом являются творческие, мотивированные, профессионально и ценностно ориентированные, целеустремленные, вооруженные научным инструментарием познания молодые люди, стремимся ориентировать их на неотложные и перспективные прикладные проблемы.

Украина в ближайшей перспективе будет решать большой массив экологических проблем и вопросов безопасности: переработка отходов, обеззараживание вод и почв, разминирование, рекреация и ряд других.

В контексте восстановления страны будет запрос на новые строительные материалы, в частности, полученные путем переработки, быстрые строительные технологии, новые логистические и управленческие решения в области строительства.

Вопросы инфраструктурных решений, энергетики, менеджмента будут суперактуальными. Учитывая новую глобальную и региональную роль Украины, увеличится необходимость в генерировании и быстром освоении технологических решений в области ВПК, авиации и ракетостроении.

Интеллектуализация армии откроет широкий спектр возможностей для умной молодежи и в технической, и в компьютерной, и в управленческой и экономической сферах. Армия станет мощным социальным лифтом.

И, безусловно, появится большой массив гуманитарных проблем — прикладных и экзистенциальных. Основной будет проблема здоровья. Война, к сожалению, калечит физически и психологически. Часто даже незаметно для тебя самого.

Это чрезвычайный послевоенный вызов. Психологическая и физическая реабилитация, адаптивные технологии, протезирование, реинтеграция в общество бойцов, психологическое сопровождение семей погибших.

Список проблем в социальной сфере и экономике даже перечислять не буду. Есть еще базисные философские вопросы: поиск смыслов, целей, новейших общественных формаций и принципов взаимодействий, переосмысление ценностей.

Генерирование на основе этих осмыслений новых образов будущего и стратегий глобального и локального уровня. И, на основе глобально интегрированных национальных стратегий, формирование новых образовательных парадигм для всех областей образования.

Все это задачи для интеллектуалов. Для нашей молодежи. На многие десятилетия. Но большие дороги начинаются с малых шагов. Первые исследования, иногда наивные. Ближе к игре, чем к науке.

Но фокус внимания ребенка или подростка направляется на решение проблем, которые рядом, на их поиск и одновременно на поиск собственной миссии и конструктивной цели своего существования. Вот так и играем.

— Какие навыки с довоенной жизни вам пригодились теперь на фронте?

— Туризм, спорт, азарт поединка, навыки жизни в природе и неприхотливость к еде и условиям. Еще минимальные технические навыки и умение обустраивать пространство. На каждом окопе стараюсь хоть пару “звезд” получить.

— Как помогает научный опыт в военной жизни?

— Критическое и логическое мышление. Оно нигде не лишнее.

— Вы посол кампании Чуєш? Плюс. Плюс общественной организации Відчуй. Это о защите органов слуха военных. Расскажите, почему это важно?

— Мы склонны недооценивать свое богатство, пока не теряем его. Моя мама прекрасный, добрый человек, талантливый педагог, сейчас страдает от частичной потери слуха.

В ее возрасте тяжело пользоваться слуховым аппаратом. И она, и мы, ее дети и внуки, лишены роскоши нормального общения. Приходится постоянно орать. Она очень страдает из-за того, что не участвует в семейных разговорах.

А в ее возрасте общение — это жизнь. Такая участь ожидает многих людей, получивших акустические травмы, микроконтузии и контузии. В большинстве своем этому не уделяют внимания. Лично я даже с нуля не эвакуировался.

Об этом даже говорить стыдно. Поболела голова пару дней, слух восстановился через неделю — ну и ок. Руки-ноги на месте, голова есть, ничего не течет — работаем. И так не раз и не два. Не только на нуле, но и на полигонах, стрельбищах.

Потом это вылезет последствиями, но большинство не станет даже говорить об этом, потому что, сами понимаете, люди теряют ноги, руки, жизнь, а тут у кого-то в ухе звенит… А проблемы, которые будут потом — это такое.

Они потом будут, потом и будем решать. А потом может быть поздно, дорого и долго. Осведомленность и адекватная оценка последствий — важная цель этого проекта, одновременно с реабилитацией и предотвращением.

— Правильно понимаем, что контузия — это всегда травматизм органов слуха? Есть ли инновационные решения, как можно предотвратить это?

— Контузия в основном предполагает акустическую травму. Защита органов слуха может снизить силу контузии и облегчить последствия.

Как пример, расскажу ситуацию: недавно двое ребят зацепили растяжку. К счастью, они остались живы, но получили контузионные травмы тканей и костей от взрывной волны. Заметьте от волны, а не обломков.

Представьте себе, насколько сильное действие взрыва, если оно способно разорвать ткани и перебить кости. Можете представить, что происходит с органами слуха, когда они подпадают под действие такой силы и мощного звука?

Однозначно это несет за собой негативные последствия для слуха военных.

Лично я часто снимаю наушники, потому что они мне мешают. Однако звуковые фильтры можно использовать и вместе с наушниками, и отдельно. Это значительно снижает риски.

— А как работают эти индивидуальные фильтры защиты?

— Фильтры срабатывают, как губки. Блокируют (“впитывают” в себя) сверхгромкий звук силой до 160 децибел. Вот, например, наш с вами разговор — ориентировочно 60 дБ.

Звуки выстрелов, залпы артиллерии, серии взрывов, разрывы рядом снарядов, ударные волны — это диапазон от 140 дБ и выше. Последствия звуков такой мощности — шок, контузия, возможен разрыв барабанной перепонки.

Большой плюс таких устройств — они реагируют именно на звуковой пик. В нормальных “рабочих” условиях совершенно не мешают, позволяют слышать все происходящее вокруг и свободно общаться.

— Вы их испытывали? Какие преимущества по сравнению с теми же тактическими наушниками?

— Я лично испытал пока только на стрельбище. Это удобно и эффективно. Моя проблема возникла в результате того, что находясь на СП, постоянно снимаешь наушники, чтобы адекватно оценивать шумы и понимать выходы.

Минометные и РСЗОшние выходы просчитываешь в плане “по нам” — “не по нам”. И наушники этому мешают, как будто выравнивают звук выходов и полета.

Ты их снимаешь, а тут танчик или СПГ. От них выход вслед за снарядом прилетает. Поэтому такие штуки очень полезны.

Общественная организация Відчуй уже передает первые две тысячи фильтров штурмовикам, арте, танкистам, ПВОшникам и параллельно объявляет сбор на новую партию. Поэтому каждый может помочь и защитить слух защитников и защитниц для мирной жизни.

— Оксен, чего вам особенно остро не хватает из мирной жизни?

— Планирование своей жизни. День, неделя, месяц, год. Очень тяжело дается. По понятным причинам команды приходят в последний момент. И ты, намазывая бутерброд, не знаешь, успеешь ли его съесть.

А учитывая необходимость работать на двух фронтах, ничего важного не упускать из виду, но при этом иметь проблемы с планированием… Это повышает риски и немного бесит.

— Прежде всего, что сделаете после нашей победы?

— Давайте доживем до нее. К тому времени многое может измениться в приоритетах. И победа для меня видится несколько иначе. Война для меня не в 22-м началась и не в 14-м. А в 1972-м.

То зло, которое мы преодолеваем сейчас в вооруженной борьбе, зарождалось из миллионов компромиссов, слабостей, трусости, подлости и глупости каждого отдельного человека.

Поэтому победой я буду считать формирование общества, где доминируют интеллектуальные, высоконравственные и действенные люди, а строящиеся ими социальные конструкции будут устойчивыми и к внешним испытаниям, и к внутренней моральной коррозии. Вот тогда победим, успокоимся и выпьем за всех живых и павших.

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Справка: общественная организация Відчуй с 2011 года системно занимается реабилитацией, помощью, социализацией, реализацией прав детей и взрослых с нарушениями слуха и их семей, а также лелеет культуру заботы о собственном слухе.

В отличие от России, наше государство заботится о своих защитниках и защитницах. Читай, как военным пройти бесплатную реабилитацию в Украине.

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