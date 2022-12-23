Интервью

“Не нужно требовать от всех мужчин в тылу идти на фронт — это лишнее и вредит”: что на самом деле делает тыл для украинской армии

Виктория Мельник, редактор сайта 23 декабря 2022, 07:00
Как тыл помогает армии
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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