“Не нужно требовать от всех мужчин в тылу идти на фронт — это лишнее и вредит”: что на самом деле делает тыл для украинской армии

Война значительно обострила восприятие ранее менее заметных стереотипов. Многие люди воспринимают настоящее, будто все мужчины обязательно должны идти на фронт, а если мужчина остается в тылу — он просто трус; а женщины не могут качественно выполнять боевые задания.

Но современная Украина — это не о стереотипах. И военные на фронте воспринимают тыл не так, как нам может показаться сначала. Поэтому гражданским, которые остаются в тылу и пытаются жить свою жизнь, не стоит чувствовать своей вины за это. Потому что сами военные признают: без такого тыла мы точно проиграли бы эту войну, где не всегда нужно только копать окопы и стрелять во врага.

В разговоре с The Village Украина ВСУ поделились мнениями о том, какое значение имеют тыл и гражданские во время войны.

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Без надежного тыла никто бы не смог воевать

Психотерапевт, боец добровольческого формирования 112 бригады Артем Осипян в гражданской жизни ведет подкасты Прийом. Но сейчас он говорит: не все в стране должны иметь боевой опыт.

Без надежного тыла никто не смог бы воевать. Если бы все пошли в ВСУ, мы бы проиграли.

— Война это всегда разрушение, но что-то должно создаваться, а это возможно только в гражданской жизни, — говорит Артем. — Ведь тыл и есть воплощением этой мирной жизни, и она должна двигаться.

По мнению военного, именно в тылу должно создаваться что-нибудь новое или реформироваться старое, чтобы победа состоялась не только на физическом фронте. Это ведь параллельные вещи, которые должны происходить синхронно: запрет всего российского на политическом, экономическом, духовном уровнях.

С психологической точки зрения Артем считает, что не все военные по возвращению домой будут иметь возможность, и желание становиться активистами и общественными или политическими деятелями. Так что ответственность за эти сферы однозначно ляжет на тех людей, которые на фронте не были.

К тому же тыл — это смысл войны: защитить тех, кого можешь. Верный тыл всегда поможет медициной, выплатами, гуманитарной поддержкой.

Совершенно нормально, что мужчины остаются в тылу

Поэт, командир формирования 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Павел Вышебаба считает, что эффективно воевать могут только мотивированные люди. Поэтому не стоит требовать от всех мужчин, чтобы они шли на фронт по принуждению общества, военкоматов или во избежание ответственности.

— Те, кто получают повестки как наказание или за кем гоняется военкомат, потом избегают ответственности, “филонят” на службе, — говорит Павел.

Совершенно нормально, что мужчины остаются в тылу, и не нужно требовать от них уходить на фронт. Больше — это лишнее и вредит.

Сейчас у украинцев есть коллективная ответственность, поэтому в стороне никто стоять не может. Кто-то может работать в пользу фронта, кто-то способен поддерживать экономику страны, кто-то выполняет общественную, медицинскую работу — и эти люди также невероятно помогают тем, кто сейчас воюет с оружием в руках на передовой!

Особая работа ложится сейчас на плечи волонтеров: они являются отдельной, целостной составляющей украинского войска.

Без волонтеров я не представляю, как бы мы воевали, — признается Вышебаба. — Потому что государственные закупки были бы длинными и дорогими, так что военные обращаются к волонтерам, которые помогают быстро.

Вместе с тем волонтеры — это лишь организационное звено. В то же самое время общество, тыл предоставляет средства на закупку всего необходимого.

— Наш отдел военно-гражданского сотрудничества приводил пример, что для содержания одного военного нужно 12 работающих гражданских. Это официальная статистика по западным странам, у нас цифры еще больше.

Павел Вышебаба говорит, что государство предоставляет все необходимое для войны, но общество продолжает предоставлять украинской армии супергеройские штучки, без которых фронт просто упал бы.

Мы на линии столкновения, чтобы в тылу могла продолжаться жизнь

Фотограф, боевой медик в медицинском добровольческом батальоне Госпитальеры Никита Завилинский рассказывает, что его друг в 2015 году пошел в Азов.

— Когда он вернулся домой, мирная жизнь, где люди ходили в бары и развлекались, его начали раздражать. А потом он понял, что ради такой жизни он и воюет.

Такого же мнения и сам Никита, ведь когда военные возвращаются домой и видят, что тыл может жить более-менее нормальную жизнь, значит на фронте все делают правильно.

Поэтому каждый из нас воспринимает войну как работу, а спокойную гражданскую жизнь как то, ради чего мы это делаем.

Да и тыл делает все возможное для победы. Та же чашка кофе — это налоги, уходящие на армию или экономику страны. Так что успешные бизнесмены принесут фронту больше пользы, когда будут оставаться на своем месте.

— Каждый раз я пытаюсь объяснить своим гражданским друзьям, что залогом победы будет для каждого и каждой из нас найти максимально эффективную точку приложения собственных усилий. И не для каждого эта точка должна быть в окопах под Авдеевкой с автоматом в руках. Для кого-то она — за экраном ноутбука в Стокгольме, для кого-то — за блокнотом и ручкой в Киеве, — объясняет Никита.

Война будет продолжаться еще долго, но тыл не должен отчаиваться и отказываться от привычных дел. О новой фазе войны, российской разведке и секретах наступления рассказал Вадим Скибицкий: читай интервью в нашем материале.

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