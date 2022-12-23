“Не потрібно вимагати від усіх чоловіків в тилу іти на фронт — це зайве та шкодить”: що насправді робить тил для української армії

Війна значно загострила сприйняття раніше менш помітних стереотипів. Багато людей сприймають сьогодення, наче всі чоловіки обов’язково повинні іти на фронт, а якщо чоловік залишається в тилу — він просто боягуз; а жінки не можуть якісно виконувати бойові завдання.

Та сучасна Україна — це не про стереотипи. І військові на фронті сприймають тил не так, як нам може здаватися спочатку. Тож цивільним, що залишаються в тилу та намагаються жити своє життя не варто відчувати своєї провини за це. Бо самі військові визнають: без такого тилу ми б точно програли цю війну, де не завжди потрібно лише копати окопи та стріляти у ворога.

У розмові із The Village Україна ЗСУ поділилися думками про те, яке значення мають тил і цивільні під час війни. Зараз також дивляться Без надійного тилу ніхто б не зміг воювати Психотерапевт, боєць добровольчого формування 112-ї бригади Артем Осипян у цивільному житті веде подкасти Прийом. Але зараз він каже: не всі у країні повинні мати бойовий досвід. Без надійного тилу ніхто б не зміг воювати. Якби всі пішли в ЗСУ — ми б програли. — Війна це завжди руйнування, але щось має створюватися, а це можливо тільки в цивільному житті, — каже Артем. — Адже тил і є втіленням цього мирного життя, і воно повинно рухатися. На думку військового, саме у тилу має створюватися щось нове чи реформуватися старе, аби перемога відбулася не лише на фізичному фронті. Адже це паралельні речі, які повинні відбуватися синхронно: заборона всього російського на політичному, економічному, духовному рівнях. З психологічної точки зору, Артем вважає, що не всі військові після повернення додому матимуть можливість та бажання ставати активістами та громадськими чи політичними діячами. Тож відповідальність за ці сфери однозначно ляже на тих людей, які на фронті не були. До того ж тил — це і є сенс війни: захистити тих, кого можеш. Натомість вірний тил завжди допоможе медициною, виплатами, гуманітарною підтримкою.

Абсолютно нормально, що чоловіки залишаються в тилу

Поет, командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Павло Вишебаба вважає, що ефективно воювати можуть лише вмотивовані люди. Тож не варто вимагати від усіх чоловіків, аби вони йшли на фронт під примусом суспільства, військкоматів чи заради уникнення відповідальності.

— Ті, хто отримують повістки як покарання чи за ким ганяється військкомат, потім уникають відповідальності, “філонять” на службі, — каже Павло.

Абсолютно нормально, що чоловіки залишаються в тилу, і не потрібно вимагати від них іти на фронт. Більше — це зайве та шкодить.

Зараз в українців є колективна відповідальність, тож осторонь ніхто стояти не може. Хтось може працювати на користь фронту, хтось здатен підтримувати економіку країни, хтось виконує суспільну, медичну роботу — і ці люди також неймовірно допомагають тим, хто нині воює зі зброєю в руках на передовій!

Особлива робота лягає зараз на плечі волонтерів: вони є окремою, цілісною складовою українського війська.

Без волонтерів я не уявляю, як би ми воювали, — зізнається Вишебаба. — Бо державні закупівлі були б довгими та дорогими, тож військові звертаються до волонтерів, які допомагають швидко.

Разом з тим волонтери — це лише організаційна ланка. Натомість саме суспільство, тил надає кошти на закупівлю всього необхідного.

— Наш відділ військово-цивільного співробітництва наводив приклад, що для утримання одного військового потрібно 12 цивільних, які працюють. Це офіційна статистика за західними країнами, у нас цифри ще більші.

Павло Вишебаба каже, що держава надає все необхідне для війни, але суспільство продовжує надавати українській армії супергеройські штучки, без яких фронт би просто впав.

Ми є на лінії зіткнення, щоб у тилу могло продовжуватися життя

Фотограф, бойовий медик у медичному добровольчому батальйоні Госпітальєри Микита Завілінський розповідає, що його друг у 2015 пішов до Азову.

— Коли він повернувся додому, то мирне життя, де люди ходили до барів та розважалися його почали дратувати. А згодом він зрозумів, що заради такого життя він і воює.

Такої ж думки й сам Микита, адже коли військові повертаються додому та бачать, що тил може жити більш-менш нормальне життя, значить на фронті все роблять правильно.

Тому кожен із нас сприймає війну як роботу, а спокійне цивільне життя — як те, заради чого ми це робимо.

Та й тил робить все можливе задля перемоги. Та сама чашка кави — це податки, які йдуть на армію чи економіку країни. Тож успішні бізнесмени принесуть фронту більше користі, коли будуть залишатися на своєму місці.

— Кожен раз я намагаюся пояснити своїм цивільним друзям, що запорукою перемоги буде для кожного та кожної з нас знайти максимально ефективну точку докладання власних зусиль. І не для кожного ця точка має бути в окопах під Авдіївкою з автоматом у руках. Для когось вона — за екраном ноутбука в Стокгольмі, для когось — за блокнотом і ручкою в Києві, — пояснює Микита.

Війна триватиме ще довго, але тил не повинен зневірюватися та відмовлятися від звичних справ. Про нову фазу війни, російську розвідку та секрети наступу розповів Вадим Скібіцький: читай інтерв’ю в нашому матеріалі.

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