Інтерв'ю

Вони тричі відкладали наступ — інтерв’ю Вадима Скібіцького про помилки російської розвідки та нову фазу війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Грудня 2022, 11:00
Вадим Скібіцький: інтерв’ю Bild про помилку російської розвідки

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