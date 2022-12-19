Вони тричі відкладали наступ — інтерв’ю Вадима Скібіцького про помилки російської розвідки та нову фазу війни

Українська розвідка щодня працює, щоб дізнатися про плани ворога та зруйнувати їх. Усі дії розвідки — таємниця, від цього залежить успіх операцій наших військових.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький дав інтерв’ю BILD і розповів, як росіяни відкладали наступ, про українську розвідку на території Росії та нову фазу війни.

Про російську розвідку

Російська розвідка, напевно, не така якісна, адже прорахувалася і припустилася сильних помилок, коли ухвалювала рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. Скібіцький каже, що дату наступу переносили тричі.

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У Кремлі відкладали вторгнення в Україну тричі. Востаннє — у середині лютого, — наголошує Вадим Скібіцький.

Президент РФ Володимир Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

— ФСБ наполягала на наступі. Там переконували, що готові до вторгнення. Працівники служби вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до атаки. Зрештою, Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися, — розповідає заступник начальника ГУР.

Крім цього, росіяни недооцінили реакцію населення. Українці з першого дня вторгнення повідомляли нашу розвідку про переміщення й місцеперебування росіян. Це доводить нашу згуртованість.

Про українську розвідку на території Росії

За словами Скібіцького, Збройні сили України проводять операції на території Росії з використанням різних засобів.

Ці операції дуже важкі й вимагають великої підготовки, тому що російські військові об’єкти добре охороняються.

Наші цілі суто військові — об’єкти збройних сил Росії, з яких здійснюються напади на Україну, включаючи центри матеріально-технічного забезпечення, командні пункти чи гарнізони з великою кількістю солдатів, — підкреслив Скібіцький.

Про нову фазу війни

Після звільнення Херсона на Півдні війна вступила в нову фазу, впевнений Вадим Скібіцький.

— Російські солдати, виведені з Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Вони вважають ці регіони територією Росії й хочуть продовжувати їх повну окупацію, — каже він.

Тяжкі бої тривають у Бахмуті. Скібіцький каже, що це відбувається з кількох причин.

— По-перше, росіяни хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, — атакувати міста Краматорськ та Слов’янськ із Півдня. І по-третє, власник ПВК Вагнер Євген Пригожин дбає про свій престиж.

Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нічого продемонструвати, — пояснює заступник начальника ГУР.

Він додає: російська армія виснажена, і її стан гірший, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Також росіяни втратили найкращий матеріал через санкції і їм бракує запчастин. Брак комплектувальних частин може стосуватися не тільки сучасних танків, а й авіації балістичних і крилатих ракет. Навіть угоди з Іраном не змогли цього компенсувати.

— Ми знаємо про домовленості між Іраном і Росією, особливо щодо безпілотників-камікадзе, а тепер також і щодо балістичних ракет. Іран, побоюючись санкцій Заходу, відкладатиме постачання ракет якомога довше, — коментує Вадим Скібіцький.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму інтерв’ю розповів ситуацію на Бахмутському напрямку, оцінив ворога й висловив свою думку, якою буде перемога України.

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Головне фото: ГУР МО