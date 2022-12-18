На кожну отруту знайдеться протиотрута — Сирський про бої за Донбас та перемогу України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський дає інтерв’ю нечасто. Він постійно зайнятий ретельним плануванням військових операцій, оцінкою становища української армії та детальним аналізом ворога.

З 24 лютого генералу та його солдатам вдалось вибороти дві ключові перемоги — захист столиці у березні та контрнаступ у Харківській області у вересні.

Нині він перебуває на сході України, керуючи військами біля Бахмута. Сирський розповів виданню The Economist про ситуацію на Донбасі, як оцінює ворога та якою має бути перемога України.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Генерал-полковник розповідає, що нині росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна. Вони перегрупувались та кидають на Бахмут усе, що мають.

Загарбники атакують меншими за чисельністю, проте добре скоординованими спішеними підрозділами. Це коштує життя багатьом російським солдатам, однак це “ніколи не було найвищим пріоритетом для Росії”.

Українське керівництво має інше бачення. Хоч Сирський народився у РФ та закінчив Московське вище військове командне училище, його підходи до ведення війни не мають нічого спільного з радянськими та російськими.

Кожну втрату я відчуваю тут, у самісінькому серці, — каже генерал, прикладаючи руку до грудей.

Тож для того, щоб компенсувати кількісну перевагу росіян у військових та техніці, Сирський використовує принципи децентралізованого командування, елементи введення в оману та раптовості, а також приділяє значну увагу бойовому духу своїх солдатів.

Ефект несподіваності на війні — це звична річ. Щойно вам здається, нібито все гаразд, вас накриває шторм, — зазначає він.

Оцінка ворога

Сирський упевнений, що недооцінювати ворога може бути дуже небезпечно.

Росіяни не ідіоти. Вони не є слабкими. Кожен, хто (їх — ред.) недооцінює, приречений на поразку, — вважає генерал.

За його словами, досвід боїв у Луганській області показав, що російська мобілізація таки може принести свої результати. Адже більш-менш добре підготовлені армійці зараз масово прибувають на весь східний фронт.

Це, звісно, викликає занепокоєння в українському Генштабі, однак більшим питанням залишається збереження темпів постачання зброї Україні.

За оцінкою Сирського, зараз боєприпаси обох сторін витрачаються з такою швидкістю, як це було під час Другої світової війни. Тож битву виграє той, хто швидше доставить снаряди до гармат.

Якою буде перемога України

Олександр Сирський бачить перемогу України такою ж, як і президент Володимир Зеленський.

Ми переможемо, коли ворога буде знищено, а ми стоятимемо на своїх кордонах, — зазначає він.

Хоч зараз ситуація на фронті непроста, Україна продовжуватиме активну оборону. Видання The Economist припускає, що в запасі в генерала “може бути дещо більш амбітне”. Утім подробиць дізнатись усе одно не вдасться.

— Скажу лише, що ми уважно вивчаємо противника. І на кожну отруту знайдеться протиотрута, — запевняє Сирський.

Нещодавно вийшло інтерв’ю Володимира Зеленського на Netflix. У шоу Мій наступний гість він розповів про війну та її закінчення, смерть Путіна і звільнення всіх українських територій.

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