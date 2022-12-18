Інтерв'ю

На кожну отруту знайдеться протиотрута — Сирський про бої за Донбас та перемогу України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 14:30
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Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

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