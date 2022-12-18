Интервью

На каждый яд найдется противоядие — Сырский о боях за Донбасс и победе Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 18 декабря 2022, 14:30
Інтерв'ю Сирського The Economist: основні тези з інтерв'ю
Фото: Сухопутные войска ВС Украины / Facebook

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