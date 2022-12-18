На каждый яд найдется противоядие — Сырский о боях за Донбасс и победе Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский дает интервью нечасто. Он постоянно занят тщательным планированием военных операций, оценкой положения украинской армии и подробным анализом врага.

С 24 февраля генералу и его солдатам удалось добыть в борьбе две ключевые победы — защиту столицы в марте и контрнаступление в Харьковской области в сентябре.

Сейчас он находится на востоке Украины, руководит войсками возле Бахмута. Сырский рассказал изданию The Economist о ситуации на Донбассе, как оценивает врага и какой должна быть победа Украины.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Генерал-полковник рассказывает, что ныне россияне меняют тактику под руководством своего нового командующего Сергея Суровикина. Они перегруппировались и бросают на Бахмут все, что у них есть.

Захватчики атакуют меньшими по численности, но хорошо скоординированными спешенными подразделениями. Это стоит жизни многим российским солдатам, однако это “никогда не было высшим приоритетом для России”.

У украинского руководства другое видение. Хотя Сырский родился в РФ и окончил Московское высшее военное командное училище, его подход к ведению войны не имеет ничего общего с советским и российским.

Каждую потерю я чувствую здесь, в самом сердце, — говорит генерал, прикладывая руку к груди.

Для того чтобы компенсировать количественное преимущество россиян в военных и технике, Сырский использует принципы децентрализованного командования, элементы введения в заблуждение и внезапности, а также уделяет значительное внимание боевому духу своих солдат.

Эффект неожиданности на войне — это привычная вещь. Как только вам кажется, что все в порядке, вас накрывает шторм, — отмечает он.

Оценка врага

Сырский уверен, что недооценивать врага может быть очень опасно.

Россияне не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто (их — ред.) недооценивает, обречен на поражение, — считает генерал.

По его словам, опыт боев в Луганской области показал, что российская мобилизация может принести свои результаты. Ведь более или менее хорошо подготовленные армейцы сейчас массово прибывают на весь восточный фронт.

Это, конечно, вызывает озабоченность в украинском Генштабе, однако еще большим вопросом остается сохранение темпов поставок оружия в Украину.

По оценке Сырского, сейчас боеприпасы обеих сторон тратятся с такой скоростью, как это было во Вторую мировую войну. Так что битву выиграет тот, кто быстрее доставит снаряды к пушкам.

Какой будет победа Украины

Александр Сырский видит победу Украины такой же, как президент Владимир Зеленский.

Мы победим, когда враг будет уничтожен, а мы будем стоять на своих границах, — отмечает он.

Хотя сейчас ситуация на фронте непростая, Украина будет продолжать активную оборону. Издание The Economist предполагает, что в запасе у генерала “может быть кое-что более амбициозное”. Впрочем, подробностей узнать все равно не удастся.

— Скажу только, что мы внимательно изучаем противника. И на каждый яд найдется противоядие, — уверяет Сырский.

Недавно вышло интервью Владимира Зеленского на Netflix. В шоу Мой следующий гость он рассказал о войне и ее окончании, смерти Путина и освобождении всех украинских территорий.

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